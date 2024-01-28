Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

За два года, в течение которых продолжается война, президент Украины и премьер-министр Венгрии не провели ни одной двусторонней встречи. В прошлом году в феврале во время саммита ЕС Владимир Зеленский и Виктор Орбан пообщались в присутствии нескольких европейских лидеров, обменялись рукопожатиями и поздравлениями на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в октябре, позже в декабре на церемонии инаугурации президента Аргентины камеры зафиксировали, как Зеленский что-то эмоционально говорит Орбану.

Украинско-венгерское обострение через закон об образовании

Провести полноценную встречу на высшем уровне Киеву и Будапешту мешал ряд серьезных проблем и споров, обострившихся еще в 2017 году после принятия Украиной нового закона об образовании. Документ предусматривал изменение языка преподавания в школах нацменьшинств после начальных классов на украинский. По мнению Венгрии, это ограничивает права венгерского нацменьшинства в Закарпатье. После начала широкомасштабного вторжения России двусторонние отношения между странами только ухудшились. Виктор Орбан, пользуясь правом вето в принятии решений ЕС, начал активно тормозить принятие санкций против России и важные для Украины решения о предоставлении военной и финансовой поддержки от европейских партнеров. В частности, он называл санкции вредными для самого ЕС и не поддерживал дипломатическую изоляцию России. Орбан даже встречался в 2023 году в Китае с российским президентом Путиным.