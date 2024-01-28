ВЫБОРЫ В ФИНЛЯНДИИ ⟩ Стубб лидирует, Хаависто на втором месте

На третьем месте Халла-ахо с 16,2 процентами, на последнем - Яллис Харкимо с 0,5 процента. По состоянию на 20:00 подсчитано более 60 процентов голосов.

Окончательный результат голосования станет известен после 23:00.

Лидеры гонки о результатах предварительного голосования

Александер Стубб: «Больше голосов, чем я мог ожидать. Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности. Во второй тур готов пройти с кем угодно».

Пекка Хаависто: «Прекрасный результат. Проход во второй тур выглядит очевидным. Отставание от отстальных существенное. Я буду всерьез сражаться во втором туре».

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