Согласно информации, опубликованной YLE, Александр Стубб лидирует с 28,3 процентами, на втором месте Пекка Хаависто с 25,8.
ВЫБОРЫ В ФИНЛЯНДИИ ⟩ Стубб лидирует в Уусимаа и Турку, Хаависто в Хельсинки и Тампере
На третьем месте Халла-ахо с 16,2 процентами, на последнем - Яллис Харкимо с 0,5 процента. По состоянию на 20:00 подсчитано более 60 процентов голосов.
Окончательный результат голосования станет известен после 23:00.
Лидеры гонки о результатах предварительного голосования
Александер Стубб: «Больше голосов, чем я мог ожидать. Никогда раньше не испытывал такого чувства благодарности. Во второй тур готов пройти с кем угодно».
Пекка Хаависто: «Прекрасный результат. Проход во второй тур выглядит очевидным. Отставание от отстальных существенное. Я буду всерьез сражаться во втором туре».
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