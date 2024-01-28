Трое военнослужащих США убиты и 25 ранены в результате удара дрона на границе Иордании и Сирии

Президент США Джо Байден сказал, что нападение осуществили вооруженные группы, которых поддерживает Иран.

«Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана», — отметил он.

«Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужным», — добавил Байден.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших американских военных.

Белый дом сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и другие чиновники доложили Байдену об атаке в воскресенье утром.

Это первый случай гибели военных США в регионе с 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль.

С тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались атакам, однако армия США не сообщала о жертвах среди своих военнослужащих.

Имена погибших и раненых американских военных пока не обнародованы. Сейчас о произошедшем информируют членов их семей.

Противоречивые данные о месте удара

Как передает дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс, есть противоречивые сведения о месте атаки беспилотника, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.