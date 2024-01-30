Комедия «Оставленные» о подростках, вынужденных коротать рождественские каникулы с занудой-преподавателем, стала кинохитом минувшего года и получила массу наград. Публицист Андрей Кузичкин рассказывает историю, которая тоже случилась в канун Рождества, в Нарве, но на комедию не похожа. В фильме родители не нашли времени для своих детей, оставив их на попечение администрации колледжа, в нарвской же истории двое подростков были оставлены на улице эстонскими пограничниками и компанией Lux Express.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Оставленные в Нарве. Не голливудская история
Я готовился к этой встрече долгих 10 лет. Уехав из России в феврале 2014 года и получив международную защиту в Эстонии, я мог свободно перемещаться по всему миру. Но не мог посещать Россию, где остались мои жена, дети и внуки. Вскоре супруга и младший сын перебрались в Эстонию. Но старшая дочь, Василиса, не могла получить заграничный паспорт: российские власти раз за разом ей отказывали в этом праве. Когда я уезжал из Томска, моей старшей внучке Анне было 10 лет, а внуку Станиславу - 6 лет.
Конечно, я очень скучал по ним, а общение через мессенджеры не давало возможности прижать к себе детей, которых я встречал из роддома, с рук не спускал и в которых души не чаял. И мы договорились, что будем терпеливо ждать, когда Анна станет совершеннолетней и сможет получить загранпаспорт и право сопровождать своего несовершеннолетнего брата в поездках за границу. И вот в 2022 году Анне исполнилось 18 лет, но началась война…
Мы ждали еще год, война продолжалась, международная ситуация становилась все более жесткой, и граждане России были ограничены в правах на поездки в страны ЕС. Но мы пошли на риск, и летом 2023 году наши внуки получили заграничные паспорта, а я направил им приглашение в консульство Эстонской Республики в Москве.
Ожидание виз
Потом начался сложный процесс оформления виз. Если кто не в курсе, то посольства и консульства практически всех европейских стран в России больше не работают напрямую с просителями виз. Посредником между заявителями и дипломатическими представительствами выступает компания VFS Global. Ее услуги достаточно дорогие, и офисы есть не во всех российских городах. Дочери и внукам пришлось долго ждать своей очереди на прием и проделать путь в 300 км от Томска до Новосибирска, чтобы подать документы в работающий там офис VFS Global.
Нужно отдать должное компании и поблагодарить сотрудников дипломатического корпуса Эстонии в Москве: визы были оформлены быстро и паспорта с визами доставлены в Томск прямо на домашний адрес дочери. Настала наша очередь приобретать билеты на самолет, на автобус и на балет «Щелкунчик». Счет пошел на дни: 23 декабря внуки должны были приехать вечерним рейсом из Санкт-Петербурга в Таллинн. Связь с ними держали онлайн. Вот, вылетели из Томска, прибыли в Москву, посадка на рейс в Питер. Прилетели. Мой друг встретил внуков и отвез на автовокзал. С часовой задержкой автобус выехал в Таллинн.
Неожиданности на границе
Счет пошел на часы. Мы готовили праздничный стол. В 20.00 Анна сообщает: прошли российскую границу, заехали в Эстонию. И вдруг…
В 20.32 получаю в WhatsApp тревожное письмо от Анны: «Деда! От нас требуют документы, доказывающие, что ты - наш дед! Я сказала, что мы все подтверждающие документы отправляли в консульство при получении визы. Но нам сказали: "Если документов нет, отойдите в сторону"». В 20.33 я отправил в мессенджере все необходимые документы. В 20.57 новое сообщение от Анны: «Деда! А автобус без нас не уедет?». Я твердо ответил: «Нет! В Эстонии такого не бывает!».
В 21.05 звонок от Анны, внучка рыдает навзрыд: «Деда! Автобус ушел без нас!». Дети пытались вернуться в помещение погранперехода, чтобы попросить помощи, но там уже никого не было. И они пошли в сторону Нарвы навстречу ветру…
И вот представьте состояние детей, впервые отправившихся в заграничную поездку: они оказались поздним зимним вечером одни в чужой стране, в незнакомом городе, без евро в кармане. Да, Анне уже 19 лет, Стасу - 15 лет. Но это была ситуация, которая юридическим языком называется «оставление человека в беспомощном состоянии».
Добавьте к этому психоэмоциональное состояние: дети ехали из России в Европу в ожидании большого праздника, уверенные, что Европа - это ого-го! Здесь все люди высококультурные, внимательные и заботливые. Реальность эти ожидания втоптала в снег под елочкой на Петровской площади Нарвы, куда внуки пришли, чтобы спрятаться от ветра.
Конечно, я начал решать проблему. И я ее решил. Огромная благодарность моей подруге из Нарвы Ларисе Николас и ее мужу Андрею, которые разыскали детей и приютили их у себя на ночь. Просто повезло, что у меня есть в Нарве друзья и они оказались дома. Утром внуков отправили первым рейсом в Таллинн, где и состоялась наша долгожданная встреча.
Классическая бюрократия
Но я все же решил разобраться в этой истории и направил письма с описанием ситуации в компанию Lux Express и в Департамент полиции и погранохраны, а также в приемную Министерства внутренних дел. Компания-перевозчик ответила в течение одного дня.
Суть ответа (цитирую письмо): «Информируем Вас о том, что водитель не может самостоятельно покинуть территорию границы, для этого требуется соответствующее разрешение работников пограничной службы. Как только оно получено, автобус должен немедленно покинуть территорию КПП. В данном случае водитель действовал в рамках своей должностной инструкции. Согласно правилу перевозки пассажиров и багажа Lux Express 4.12., в случае недопонимания между Пассажиром и государственными властями по причине недействительной визы, паспорта, страхования путешествия, контрабанды и т.п., экипаж автобуса имеет право оставить Пассажира на границе или в ближайшем населенном пункте, или действовать в соответствии с законными требованиями со стороны властей. В этом случае стоимость проездного билета не возвращается».
От пограничников письмо пришло через месяц. Начальник пограничного поста в Нарве, майор Марек Лийва написал (перевод с эстонского): «Автобус покинул пункт пограничного контроля в 21.00. Пограничный контроль ваших внуков закончился в 21.05. Общепринятая практика такова, что автобус не отправляется, пока все пассажиры не прошли контроль. Водители автобуса не убедились, что все пассажиры прошли пограничный контроль, заняли свои места в автобусе и могут продолжить путь. Так же никто не обратился к пограничникам и не поинтересовался, остался ли кто-то еще на пограничном контроле или кто-то не прошел пограничный контроль».
Я это оцениваю как самый классический пример бюрократии, когда два ведомства ответственность за инцидент перекладывают друг на друга. При этом в ответе начальника пограничного поста Марека Лийва содержится информация, не соответствующая фактам. Так, в письме указано: «Сотрудники на пограничном переходе не направили ваших внуков на дополнительную проверку, а попросили их подготовить и предъявить дополнительные документы, подтверждающие длительность поездки и ее цели».
Проездные документы с датами въезда и выезда и мое приглашение у Анны были на руках. Но внучка мне сообщила ясно и однозначно: «От нас требуют документы, подтверждающие, что ты - наш дед». Переписка у меня сохранилась. Именно соответствующие документы я выслал. Именно на основании этих документов внуки получили визу. Но, выходит так, что сотрудники полиции Эстонской Республики в Нарве не доверяют эстонским дипломатам, оформляющим визы в Москве.
Более того, внучка Анна отчетливо услышала, как один сотрудник на пограничном переходе (мужчина), который требовал у детей все новые и новые документы, сказал своей коллеге (женщине): «Все равно я их не пропущу!». Но коллега ответила ему: «Может, хватит уже!». Забрала у него паспорта, поставила штампы и вернула документы внукам.
Для чего я об этом рассказываю? Понимаете, я совершенно не хочу искать виноватых в этом инциденте и не требую кого-либо наказать. Внуки уже давно в Томске. За две недели я постарался вернуть им хотя бы часть того, что задолжал за 10 лет. Они влюбились в Эстонию и мечтают побывать здесь летом. Но я хочу, чтобы пограничники Эстонии и компания Lux Express согласовали свои правила и инструкции и совместно действовали так, чтобы другие дети не оставались после пересечения границы на улице посреди зимней ночи и не плакали от беспомощности и разочарования.