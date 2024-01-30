АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Оставленные в Нарве. Не голливудская история

Я готовился к этой встрече долгих 10 лет. Уехав из России в феврале 2014 года и получив международную защиту в Эстонии, я мог свободно перемещаться по всему миру. Но не мог посещать Россию, где остались мои жена, дети и внуки. Вскоре супруга и младший сын перебрались в Эстонию. Но старшая дочь, Василиса, не могла получить заграничный паспорт: российские власти раз за разом ей отказывали в этом праве. Когда я уезжал из Томска, моей старшей внучке Анне было 10 лет, а внуку Станиславу - 6 лет.

Конечно, я очень скучал по ним, а общение через мессенджеры не давало возможности прижать к себе детей, которых я встречал из роддома, с рук не спускал и в которых души не чаял. И мы договорились, что будем терпеливо ждать, когда Анна станет совершеннолетней и сможет получить загранпаспорт и право сопровождать своего несовершеннолетнего брата в поездках за границу. И вот в 2022 году Анне исполнилось 18 лет, но началась война…

Мы ждали еще год, война продолжалась, международная ситуация становилась все более жесткой, и граждане России были ограничены в правах на поездки в страны ЕС. Но мы пошли на риск, и летом 2023 году наши внуки получили заграничные паспорта, а я направил им приглашение в консульство Эстонской Республики в Москве.

Ожидание виз