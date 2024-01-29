Юри Ратас, член правления Центристской партии и вице-спикер Рийгикогу, созвал пресс-конференцию на полдень в понедельник, где объявил о выходе из Центристской партии, а также о том, что свою политическую карьеру он решил продолжить в рядах «Отечества».
После того как мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем партии, относительно Ратаса долгое время ходили разговоры по поводу его дальнейшего будущего в Центристской партии.
5 января близкие соратники Юри Ратаса – Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу – вышли из партии, сославшись на несогласие с выбранной Кылвартом политикой.
Покинувшие Центристскую партию присоединились к «Отечеству» или СДПЭ.