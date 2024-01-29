Уходит из партии? ⟩ Юри Ратас созвал пресс-конференцию

Ратас расскажет о своих планах на будущее в 12 часов дня в здании Рийгикогу. Postimees будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.

В пресс-релизе, разосланном прессе рано утром, не раскрывается, о чем именно пойдет речь на пресс-конференции.

После того как мэр Таллинна Михаил Кылварт стал председателем партии, относительно Ратаса долгое время ходили разговоры по поводу его дальнейшего будущего в Центристской партии.

5 января близкие соратники Юри Ратаса – Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу – вышли из партии, сославшись на несогласие с выбранной Кылвартом политикой.

Покинувшие Центристскую партию присоединились к «Отечеству» или СДПЭ.