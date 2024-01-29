Пн, 29.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Бастующие учителя снова соберутся на Тоомпеа на акцию протеста

rus.postimees.ee
Copy
Забастовка учителей.
Забастовка учителей. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник, 29 января, бастующие учителя вновь соберутся в Таллинне на Тоомпеа, чтобы выразить свой протест.

Пикет, организованный Эстонским союзом работников образования (EHL), начнется в 10 часов утра перед зданием Рийгикогу.

Союз призывает учителей к единству и избегать ситуаций, когда во время забастовки пытаются натравить учителей друг на друга.

Забастовка работников образования, требующих повышения зарплаты, началась 22 января. 25 января Эстонский союз работников образования решил, что, поскольку правительство не выполнило их требования, бессрочная забастовка продолжится и на этой неделе.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх