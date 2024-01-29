В понедельник, 29 января, бастующие учителя вновь соберутся в Таллинне на Тоомпеа, чтобы выразить свой протест.
Бастующие учителя снова соберутся на Тоомпеа на акцию протеста
Пикет, организованный Эстонским союзом работников образования (EHL), начнется в 10 часов утра перед зданием Рийгикогу.
Союз призывает учителей к единству и избегать ситуаций, когда во время забастовки пытаются натравить учителей друг на друга.
Забастовка работников образования, требующих повышения зарплаты, началась 22 января. 25 января Эстонский союз работников образования решил, что, поскольку правительство не выполнило их требования, бессрочная забастовка продолжится и на этой неделе.