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Галерея ⟩ Бастующие учителя встретились у Дома Стенбока с Каей Каллас

rus.postimees.ee
Обновлено 29 января 2024, 10:45
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В понедельник, 29 января, бастующие учителя вновь собрались в Таллинне на Тоомпеа, чтобы выразить свой протест.

Пикет, организованный Эстонским союзом работников образования (EHL), начался в 10 часов утра перед зданием Рийгикогу.

Союз призывает учителей к единству и избегать ситуаций, когда во время забастовки пытаются натравить учителей друг на друга.

Забастовка работников образования, требующих повышения зарплаты, началась 22 января. 25 января Эстонский союз работников образования решил, что, поскольку правительство не выполнило их требования, бессрочная забастовка продолжится и на этой неделе.

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