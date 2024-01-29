Колонка Postimees ⟩ Игра на нервах: у кого лопнет терпение?

Забастовка всегда была вопросом выносливости. Проиграет тот, кто первый потеряет терпение. Правительство Каи Каллас, по крайней мере реформистская часть, надеется, что бастующие учителя первыми исчерпают терпение. Глядя на первую неделю забастовки, к сожалению, возникает подозрение, что так оно и может быть.

Забастовка началась с требования, чтобы минимальная заработная плата учителей в этом году увеличилась как минимум на пять процентов, и государство начало переговоры о заключении коллективного договора, согласно которому к 2027 году зарплата выросла бы до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии, как и обещано в коалиционном договоре. Правительство и коалиционный совет обсуждают и обсуждают этот вопрос, но не могут договориться о выделении необходимых средств.

Несмотря на то, что забастовка была объявлена бессрочной, до ее начала руководитель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри не верил, что она продлится более месяца. Он отметил, что если бастовать больше месяца, то объем невыученного материала будет слишком большим и остановку работы придется прервать из-за чувства миссии учителей.

Продолжительность забастовки - это одно, а число людей, участвующих в ней, - другое. В Эстонии около 17 000 учителей общеобразовательных школ, большинство из которых в той или иной степени бастовали в первую неделю. Кроме того, на той неделе состоялась трехдневная забастовка в детских садах и профтехучилищах.