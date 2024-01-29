Вторая неделя бессрочной всеобщей забастовки работников образования Эстонии, начавшейся в прошлый понедельник, покажет ее настоящую силу.
Колонка Postimees ⟩ Игра на нервах: у кого лопнет терпение?
Забастовка всегда была вопросом выносливости. Проиграет тот, кто первый потеряет терпение. Правительство Каи Каллас, по крайней мере реформистская часть, надеется, что бастующие учителя первыми исчерпают терпение. Глядя на первую неделю забастовки, к сожалению, возникает подозрение, что так оно и может быть.
Забастовка началась с требования, чтобы минимальная заработная плата учителей в этом году увеличилась как минимум на пять процентов, и государство начало переговоры о заключении коллективного договора, согласно которому к 2027 году зарплата выросла бы до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии, как и обещано в коалиционном договоре. Правительство и коалиционный совет обсуждают и обсуждают этот вопрос, но не могут договориться о выделении необходимых средств.
Несмотря на то, что забастовка была объявлена бессрочной, до ее начала руководитель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри не верил, что она продлится более месяца. Он отметил, что если бастовать больше месяца, то объем невыученного материала будет слишком большим и остановку работы придется прервать из-за чувства миссии учителей.
Продолжительность забастовки - это одно, а число людей, участвующих в ней, - другое. В Эстонии около 17 000 учителей общеобразовательных школ, большинство из которых в той или иной степени бастовали в первую неделю. Кроме того, на той неделе состоялась трехдневная забастовка в детских садах и профтехучилищах.
Но некоторые учителя участвовали в забастовке всего один день - одни не хотели больше, у других такой профсоюз, который больше не бастует. Сам Вольтри участвовал только в трехдневной забастовке поддержки, потому что у его профсоюза есть коллективный договор. Например, в Нарве бастовали три учителя муниципальных школ и детсадов: всего в городе их около 700.
Это также во многом связано с зарплатой. Союз работников образования Эстонии выплачивает лишь часть зарплаты из своего забастовочного фонда, и то не всем. Неизвестное количество самоуправлений также пообещали платить часть зарплаты, некоторые больше, некоторые меньше. Нет ясности относительно того, будет ли неполученная зарплата выплачена задним числом, если пропущенные из-за забастовки часы будут отработаны позже. Некоторые учителя рассчитывают свое участие в забастовке исходя из того, могут ли они потерять зарплату и если да, то сколько.
Вторая неделя покажет, насколько сильна забастовка. А также то, углубляются ли в правительстве разногласия. Партнеры по коалиции Партии реформ намекнули, что правительство может не выжить, если забастовка продолжится - они также хотят показать, что им не нравится играть в столь непопулярную игру.
Однако премьер-министр, давший учителям пустые обещания, пытается отвлечь внимание общественности от забастовки, злясь на президента.