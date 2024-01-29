Осталось несколько дней: налоговики призывают сообщить связанную с налоговыми льготами информацию

Вовремя предоставленные данные, связанные с налоговыми льготами, будут внесены в предварительную декларации о доходах, что позволит людям быстро и с учетом вычетов декларировать свои доходы и сразу же узнать свои окончательные налоговые обязательства за предыдущий год.

Данные должны быть предоставлены банками, пенсионными регистрами, страховыми обществами и компаниями, которые проводят курсы. Люди также могут вычесть подарки и пожертвования, сделанные учреждениям, включенным в список некоммерческих организаций, фондов и религиозных объединений, обладающих льготой на подоходный налог.

При подаче декларации о доходах люди могут делать вычеты из доходов в пределах, разрешенных Законом о подоходном налоге – из дохода можно вычесть проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования в общей сложности до 1200 евро. Вычеты не могут превышать 50% облагаемого налогом дохода налогоплательщика в Эстонии за тот же период налогообложения, а проценты по жилищному кредиту не могут превышать 300 евро. Кроме того, из облагаемого налогом дохода можно вычесть добровольные накопительные пенсионные выплаты (применяется предел вычета в размере 15%, но не более 6000 евро в год).

Декларирование доходов начнется 15 февраля и продлится до 30 апреля. MTA советует людям проявлять терпение при декларировании доходов и отдавать предпочтение электронной подаче деклараций в среде самообслуживания e-MTA. Если необходимость приехать в бюро обслуживания МТА все же осталась, не делайте этого в первые недели, поскольку в это время там большие очереди.