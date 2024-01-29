Агент Кремля? ⟩ Утечка электронной почты: СМИ раскрыли связь евродепутата из Латвии Татьяны Жданок с ФСБ России

Татьяна Жданок по электронной почте переписывались и организовывала встречи с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в российской Службе федеральной безопасности, более известной под акронимом ФСБ. Официальной задачей Гладея в течение последних десятилетий было представлять Россию в организациях по наблюдениям за выборами. Гладей принимал участие в легитимизации тех проблематичных выборов, где другие международные организации усматривали проблемы.

Тень подозрений на Жданок как агента влияния Кремля падает еще с восстановления независимости Латвии. Однако до сих пор не было явных доказательств того, что ее деятельность координируется с российской разведкой.

Переписка по электронной почте, попавшая в распоряжение российского исследовательского издания Insider, доказывает, что Жданок по меньшей мере с 2004 года регулярно информировала российскую разведку о своих активностях, а также просила финансирование.

Жданок предоставила журналистам Re:Baltica ответ, что аутентичность этих электронных писем не отрицает, однако не считает допустимым комментировать личные документы, полученные при помощи хакеров.