В распоряжение журналистов Re:Baltica попали документы, доказывающие, что латвийский европарламентарий Татьяна Жданок («Русский союз Латвии», РСЛ) с 2004 года подавала отчеты о своих действиях сотрудникам ФСБ России. При этом Жданок отрицала свое сотрудничество с российской разведкой, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Re:Baltica.
Агент Кремля? ⟩ Утечка электронной почты: СМИ раскрыли связь евродепутата из Латвии Татьяны Жданок с ФСБ России
Татьяна Жданок по электронной почте переписывались и организовывала встречи с гражданином России Дмитрием Гладеем, который работал в российской Службе федеральной безопасности, более известной под акронимом ФСБ. Официальной задачей Гладея в течение последних десятилетий было представлять Россию в организациях по наблюдениям за выборами. Гладей принимал участие в легитимизации тех проблематичных выборов, где другие международные организации усматривали проблемы.
Тень подозрений на Жданок как агента влияния Кремля падает еще с восстановления независимости Латвии. Однако до сих пор не было явных доказательств того, что ее деятельность координируется с российской разведкой.
Переписка по электронной почте, попавшая в распоряжение российского исследовательского издания Insider, доказывает, что Жданок по меньшей мере с 2004 года регулярно информировала российскую разведку о своих активностях, а также просила финансирование.
Жданок предоставила журналистам Re:Baltica ответ, что аутентичность этих электронных писем не отрицает, однако не считает допустимым комментировать личные документы, полученные при помощи хакеров.