В декабре резко упали доходы России от экспорта, поскольку доходы от поставок нефти, газа и угля упали почти на десятую часть за месяц.
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Россия ежедневно теряет десятки миллионов евро
Недавний анализ финского исследовательского центра CREA показал, что доходы России от продажи ископаемого топлива за границу упали еще в сентябре. В декабре доходы восточного соседа от ископаемого топлива упали на восемь процентов по сравнению с ноябрем, что, по оценкам CREA, означает потерю на 58 миллионов евро в день.