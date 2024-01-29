Россия ежедневно теряет десятки миллионов евро

Недавний анализ финского исследовательского центра CREA показал, что доходы России от продажи ископаемого топлива за границу упали еще в сентябре. В декабре доходы восточного соседа от ископаемого топлива упали на восемь процентов по сравнению с ноябрем, что, по оценкам CREA, означает потерю на 58 миллионов евро в день.