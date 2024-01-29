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Россия ежедневно теряет десятки миллионов евро

Эркки Эрилайд
, журналист
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Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских дронов.
Российская нефтяная промышленность пострадала от атак украинских дронов. Фото: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

В декабре резко упали доходы России от экспорта, поскольку доходы от поставок нефти, газа и угля упали почти на десятую часть за месяц.

Недавний анализ финского исследовательского центра CREA показал, что доходы России от продажи ископаемого топлива за границу упали еще в сентябре. В декабре доходы восточного соседа от ископаемого топлива упали на восемь процентов по сравнению с ноябрем, что, по оценкам CREA, означает потерю на 58 миллионов евро в день.

Объем нефтепродуктов, отправляемых морским транспортом, снизился на 17 процентов, или 36 миллионов евро в сутки, доходы России от экспорта угля сократились на целых 31 процент, или 15 миллионов евро в сутки.

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