Вышла в свет в книга Мати Лаура «Сексуальное поведение хуторян Лифляндии XVIII века». Это труд, написанный на вечно актуальную тему и содержащий множество документальных свидетельств, не только знакомит читателей с жизнью эстонцев XVIII века, но и стирает границы с этим периодом истории. Журналист Аймар Алтосаар беседует с автором книги о целях и значении его работы.

Благодаря материалам судебных дел перед нами предстает жизнь многих мужчин и женщин, полная драматических событий, а обилие имен и деталей помогает лучше раскрыть их характеры.

Полагаю, эстонцы узнают себя в этих «Мари», «Юри», «Анни» и «Тынисах». Обычаи в те времена, конечно, были другими, но нашим предкам простые человеческие отношения приносили такие же радости и печали, которые приносят и нам.