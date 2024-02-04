Вышла в свет в книга Мати Лаура «Сексуальное поведение хуторян Лифляндии XVIII века». Это труд, написанный на вечно актуальную тему и содержащий множество документальных свидетельств, не только знакомит читателей с жизнью эстонцев XVIII века, но и стирает границы с этим периодом истории. Журналист Аймар Алтосаар беседует с автором книги о целях и значении его работы.
Благодаря материалам судебных дел перед нами предстает жизнь многих мужчин и женщин, полная драматических событий, а обилие имен и деталей помогает лучше раскрыть их характеры.