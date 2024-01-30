В военный период естественным образом сокращается госфинансирование культурной сферы, однако украинские театры гастролируют со спектакалями и в лучших театральных залах мира, и на передовой под Авдеевкой, а в перерывах между гастролями успевают собирать волонтерскую помощь для солдат и переселенцев. Каким образом удается делать все эти непростые вещи одновременно? Своими секретами с «Украинской студией» Rus.Postimees поделился Константин Пинчук, директор и художественный руководитель Академического театра оперы и балета из Днепра.
Руководитель театра из Днепра: c российскими артистами мы разорвали все отношения, об их восстановлении речи быть не может
Культурный фронт, о котором так много говорят в Украине, действительно существует, и он, как и вся страна в целом, переживает сейчас самый тяжелый период за всю тридцатилетнюю историю независимой Украины. Но если популярные артисты еще как-то сводят концы с концами благодаря концертам в Европе, то крупным театральным коллективам приходится уповать лишь на то, чтобы не прекратилось финансирование театров со стороны государства и региональных администраций. Учитывая плачевное состояние украинской экономики, такая нерадужная перспектива выглядит, увы, вполне вероятной.
Выдержки из беседы:
- Константин, недавно я видел кадры, как в одном из театров Киева во время представления зазвучала воздушная тревога, но актеры решили не прерывать спектакль, до конца которого оставалось около трех минут. В партере сидели и восстанавливающиеся после ранений солдаты ВСУ. Как часто подобные ситуации происходят у вас в театре?
- Да, каждый день у нас звучат сирены, и каждый день из-за этого усложняется наша работа. Если идет репетиция в этот момент, то мы останавливаем ее, спускаемся во временное укрытие, у нас два бомбоубежища. Наши убежища сертифицированы, и в каждом из них мы можем принимать по 250 человек. Исходя из этого в общем-то мы и работаем на ползала. У нас зал тысячный, но продаем билеты только на половину зала, чтобы мы могли обеспечить безопасность для наших зрителей. Тем более, что у нас есть и детский репертуар.
Вчера, например, у нас был балет «Тщетная предосторожность» на музыку Петера Гертеля, и мы, к сожалению, не смогли доиграть 15 минут. Прозвучала сирена, и если тревогу не отменяют в течении часа, то мы даем право зрителям сохранить эти билеты на любой спектакль в нашей программе. Спектакль начался в 17.00, в 18.30 прозвучала сирена, и она была до 20.30. Два часа зрителю сидеть в бомбоубежище, наверное, утомительно.
Хотя наш зритель, если говорить о такой ситуации, как подождать около часа… Большая часть зрителей ждет. Они хотят отвлечься, получить такую психологическую разгрузку. Несмотря на такие сложные условия, в которых мы работаем, я вижу, что мы необходимы нашему зрителю. Поэтому мы работаем.
- От многих представителей культурного фронта Украины я слышал, что люди потянулись к культуре, это стало более актуально. Вы ощущаете, что в военное время искусство обрело новое дыхание?
- Мне кажется, да, театр необходим. Люди нуждаются в культурной и психологической разгрузке. Ведь война длится около десяти лет, и это очень много, на самом деле. У нас в городе очень много временных переселенцев - людей из Донбасса, Харькова, которые потеряли жилье, родных и близких, друзей.
Ну вот, например, мы организовали детский хор для детей временных переселенцев, который пользуется успехом. Меня многие отговаривали: 2022 год, идет полномасштабная война, и связываться с детским проектом! Но посоветовавшись с коллегами, мы все-таки решили создать детский хор. И сейчас мы видим, с каким энтузиазмом родители приводят детей.
Дети занимаются, естественно, бесплатно в этом хоре, принимают участие в наших спектаклях, в наших операх. И общаясь с детьми, я вижу, что это им необходимо. Они общаются между собой, ведь у нас и школы-то не работали полноценно очень много лет. Сейчас немного пробуют открывать школы, у которых есть укрытия.
А детям общение, коллектив, развитие, безусловно, необходимы. И это, как мне кажется, один из наших удачных социальных проектов во время войны. Мы сейчас даже планируем создать сольную программу - отдельный концерт детского хора.
Конечно, есть и ответственность за детей. Особенно, когда звучат сирены; когда начинают бомбить, то мы детей спускаем в убежище. Сейчас мы планируем сделать реконструкцию бомбоубежища, и тогда мы сможем репетировать в укрытии, репетиции не будут прерываться. Если репетиция запланирована на три часа, то у нас по факту она идет по четыре-пять часов, так как мы прерываемся на то, чтобы уйти в укрытие.
- Знаю, что в Украине идет горячая дискуссия о том, необходимы ли какие-то развлечения во время полномасштабной войны. Что вы думаете об этом?
- Небольшая дискуссия существует, скажем так, но хорошо, что наша областная администрация четко понимает, что мы - нужны. Да, возможно, мы доказали это множеством социальных программ, выездами к военнослужащим. Мы умеем и мы работали в полевых условиях. И то, что театр занимается культурной дипломатией, я имею в виду гастрольную деятельность за рубежом... Это все дает нам возможность лишний раз напоминать о том, что мы - культурно состоявшееся государство.
Если говорить о гастрольной деятельности, то недавно наша балетная трупа прилетела из США, куда она возила два балета: «Лісова пісня» и «Белоснежка и семь гномов». Вчера наш коллектив выехал на гастроли в Великобританию, семьдесят человек. Это и оркестр, часть хора, солисты оперы. Мы повезли три больших оперы: «Мадам Баттерфляй», «Кармен» и «Богема».
Мы повезли, на мой взгляд, очень удачную украинскую программу. Ну, в целом стараемся очень много участвовать и в фестивалях, и в конкурсах. В марте у нас запланировано участие в международном фестивале в Кишиневе. Там мы впервые будем принимать участие, нам очень интересно. После того, когда мы узнали, что российские коллективы не принимают участие в этом фестивале, то мы с радостью согласились. В апреле у нас также запланированы выступления в странах Балтии.
- В прошлом, 2023 году, вы уже были в Таллинне. Что вы покажете на этот раз?
- На этот раз мы везем две концертные программы: «Призрак оперы» и «Моє ім’я - Україна». Тут мы хотели бы показать зрителям Европы из стран Балтии то, как мы можем играть европейскую музыку и украинскую. Мы будем в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Риге и Таллинне. В прошлом году нас очень хорошо встречали. Надеемся, что все состоится.
- Вы упомянули, что не ездите туда, где выступают россияне. Это настолько болезненный вопрос для всех артистов Украины?
- Для нас - да. Я не представляю, как мы можем общаться, о чем говорить. Я понимаю, что люди имеют свою точку зрения, понимаю, что они в какой-то степени зомбированы телевидением. И те встречи, которые были у нас несколько лет назад… Я рассказывал о том, какая страшная война сейчас в Украине, и получал ответы: не верю, не может быть…
- То есть, они говорят, что все эти репортажи мировых СМИ - фейк?
- Встречался я с такими людьми, которые сомневаются в правдивости этих репортажей.
- Они пытаются как-то снова выходить на вас, восстанавливать сотрудничество?
- Нет, все разорвано. И я не могу сказать, что нет никого вообще в России, кто бы не соболезновал. Есть люди, которые писали, что они очень сожалеют, писали, что надеются, что мы живы, признали, что это ужасная война. Есть и такие мои знакомые, с которыми я немного поддерживаю отношения. Многие из них уже выехали, большинство из них уже не живут на территории России.
Когда началась война в 2014 году, для меня это было очень обидно. Когда российские проекты приезжали в Украину, то украинцы пытались быть гостеприимными, хлебосольными, и я не понимал, почему, за что?
- Ваши артисты легко выезжают за границу?
- Я считаю, что этот процесс проходит на должном уровне, согласно указу президента и прочим постановлениям. Может быть, нам где-то везло, может, к нам так относятся, с уважением, но абсолютно никаких проблем.
Есть определенная процедура, которую нужно пройти: сначала мы пишем письмо на имя главы военной областной администрации, он утверждает это письмо. То есть, просьба выпустить военнообязанных мужчин на гастроли на период с такого-то по такое-то. Дальше это письмо перенаправляется в министерство, это все согласовывается с министром.
Мы понимаем, в какое время живем, и благодарны нашим воинам, благодаря которым мы имеем возможность работать, мы имеем возможность заниматься культурной дипломатией, выезжать на фестивали за рубеж, и я считаю, что это очень важно сейчас для нашей страны.
- Я слышал, что у вас работает волонтерский центр на территории театра?
- Это сложно, работаем практически без выходных. 25 февраля 2022 года мы приняли решение о создании волонтерского центра. Были назначены руководители по направлениям: медицина, продукты питания, и так далее.
С 24 февраля мы четыре месяца практически не работали, было опасно. Не была отработана схема работы, скажем так. И вот, большой волонтерский центр был создан, и мы занимались всем, мы хотели помочь, быть полезными везде, где только можно было. Надо было мужчинам рыть окопы - значит, ездили и помогали обустраивать блокпосты. Первый месяц мы очень сильно помогали госпиталю, потому что там было очень много раненых.
- Ну, будем откровенны, с 2014 года весь Днепр превратился в такой волонтерский хаб, да?
- Да, волонтерское движение очень сильное в Днепре, особенно с весны 2022 года. Мы делали все возможное. И я благодарен нашим зарубежным партнерам, которые нас приглашают на гастроли. Как, например, из стран Балтии, которые организовались, поддержали нас, присылали гуманитарку фурами, машинами.
Мы разгружали прямо в театре. Формировали там какие-то пищевые наборы, когда начали появляться первые переселенцы из Донецкой и Харьковской областей. Мы формировали эти пакеты, и раздавали их временным переселенцам. Такая раздача у нас была каждый вторник. И сначала у нас было по 800 пакетов в день, потом по 1000-1200 пакетов выдавали каждый вторник.
Потом посыпались просьбы от командиров воинских частей, чтобы мы приехали с концертами. За эти два года мы провели 191 концерт для военнослужащих.
- А какой репертуар вы предлагаете военным?
- Украинская музыка. Это может быть все что угодно. Мы пробовали делать современные обработки под оркестр таких известных коллективов, как «Океан Эльзы», играем очень много классики. Потом появились новые украинские хиты, «Калына» и так далее.
И в полевых условиях мы работали, что также очень опасно, потому что могли быть обстрелы. Назначалась точка сбора буквально за час. Мы разгружали, устанавливали генераторы, микрофоны и прочее. Приходили бойцы, по 300-400 человек, проходил концерт, и они сразу же расходились по точкам, потому что это опасно. Современная война - очень страшная война.
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