Руководитель театра из Днепра: c российскими артистами мы разорвали все отношения, об их восстановлении речи быть не может

- Для нас - да. Я не представляю, как мы можем общаться, о чем говорить. Я понимаю, что люди имеют свою точку зрения, понимаю, что они в какой-то степени зомбированы телевидением. И те встречи, которые были у нас несколько лет назад… Я рассказывал о том, какая страшная война сейчас в Украине, и получал ответы: не верю, не может быть…

- То есть, они говорят, что все эти репортажи мировых СМИ - фейк?

- Встречался я с такими людьми, которые сомневаются в правдивости этих репортажей.

- Они пытаются как-то снова выходить на вас, восстанавливать сотрудничество?

- Нет, все разорвано. И я не могу сказать, что нет никого вообще в России, кто бы не соболезновал. Есть люди, которые писали, что они очень сожалеют, писали, что надеются, что мы живы, признали, что это ужасная война. Есть и такие мои знакомые, с которыми я немного поддерживаю отношения. Многие из них уже выехали, большинство из них уже не живут на территории России.

Когда началась война в 2014 году, для меня это было очень обидно. Когда российские проекты приезжали в Украину, то украинцы пытались быть гостеприимными, хлебосольными, и я не понимал, почему, за что?

- Ваши артисты легко выезжают за границу?