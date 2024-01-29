Юри Ратас вышел из Центристской партии

Ратас объяснил свой уход из Центристской партии тем, что его взгляды на будущее Эстонии и начало российской агрессии не совпадают со взглядами многих ведущих политиков партии.

По его словам, нет веры в то, что Центристская партия сможет реализовать свои программные позиции. Также Юри Ратас раскритиковал правительство, подчеркнув, что его сегодняшние шаги не дают уверенности в завтрашнем дне.

«Мое желание и призвание - продолжать заниматься политикой. Я решил присоединиться к партии "Отечество"», - заявил он. Он добавил, что в сегодняшней ситуации с безопасностью важно, чтобы все жители Эстонии были патриотами.

«Присоединение Юри к "Отечеству" сделает нашу политику сильнее. Юри имеет особый вес в эстонской политике благодаря своему опыту, достоинству и авторитету. Для меня особенно важно, что я доверяю Юри. Мы много чего сделали вместе», - в свою очередь председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.

В начале января Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карусе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Саапару также сообщили о своем выходе из Центристской партии.

Юри Ратас вступил в Центристскую партию в 2000 году. На последних парламентских выборах он получил от избирателей Харью- и Рапламаа 7672 голоса.

Являясь членом Центристской партии, Ратас был мэром Таллинна, председателем партии, а также с 2016 по 2021 год премьер-министр Эстонской Республики.