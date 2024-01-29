Не забудьте сделать это перед подачей налоговой декларации: к жителям Эстонии обратились с важным напоминанием

«С декларированием доходов не стоит спешить, это можно сделать до 30 апреля, - сказала руководитель услуг электронного бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Казе. - Но чтобы к моменту подачи декларации действительные документы и PIN-коды были под рукой, стоит уже сейчас их проверить и, при необходимости, обновить.»

Если у ID-карты истек срок действия, для начала необходимо ходатайствовать о новом документе в самообслуживании PPA по адресу iseteenindus.politsei.ee. «Если у человека имеется в системе отвечающая требованиям фотография, образец подписи и отпечатки пальцев, то подать ходатайство о новом документе можно всего за несколько минут. Если фотографии, подписи или отпечатков пальцев нет, можно их сделать в дигикиоске в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Для использования дигикиоска не надо заранее бронировать время, и после проведения в дигикиоске необходимых действий можно продолжить подачу ходатайства в самообслуживании», – сказала эксперт бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Абрам пояснила, что если ID-карта действует, но PIN-коды были утеряны, на сайт e-MTA можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. «Если есть возможность зайти таким образом, то стоит ею воспользоваться, поскольку для получения новых PIN-кодов для ID-карты необходимо прийти в бюро обслуживания PPA и заплатить государственную пошлину в размере 5 евро», – добавила Абрам.

Эксперт отдела электронной идентификации Департамента государственной инфосистемы Сильвия Липс подчеркнула, что наряду с действительными документами и PIN-кодами для входа в э-услуги нужны также безопасные и действующие устройства и системы.

«При подаче электронной налоговой декларации и использовании других электронных услуг обязательно стоит использовать новейшую версию ID-программы, которую можно найти и скачать с веб-сайта www.id.ee. Стоит также проверить антивирусные системы компьютера и обновить их до последней версии», – пояснила Липс.

Доходы за 2023 год удобнее и проще всего задекларировать через e-MTA; для входа нужна действительная ID-карта, Smart-ID или Mobiil-ID вместе с действительными PIN-кодами. Пользователи e-ID стран Европейского Союза могут зайти в e-MTA при наличии отвечающего требованиям e-ID. Вход в e-MTA происходит посредством государственной услуги аутентификации TARA (за исключением mobiil-ID).