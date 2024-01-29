Департамент статистики начинает четыре важных исследования

«Сбор данных на протяжении всего года дает отличную возможность непрерывно следить за ситуацией в экономике и на рынке труда Эстонии и анализировать ее», - объясняет аналитик Департамента статистики Теа Васильева. Исследование трудовой занятости является старейшим и крупнейшим индивидуальным исследованием Эстонии, собранные в его рамках данные публикуются один раз в квартал. Подробнее об исследовании трудовой занятости на домашней странице Департамента статистики.

Исследование туризма, которое начнется в феврале, позволяет узнать, как часто жители Эстонии путешествовали в иностранные государства и по Эстонии за два предыдущих месяца и сколько денег они на это потратили.

«Наряду с касающимися путешествий привычками и целями важно знать также то, какое количество жителей Эстонии не путешествует. В последние годы пандемия и война в Европе заметно изменили передвижение людей. С помощью исследования важно получить представление о том, сколько люди тратят в путешествиях, по каким причинам они путешествуют и какие страны назначения или места в Эстонии являются наиболее предпочтительными», - говорит аналитик Сигрид Саагпакк. К исследованию туризма привлечено около 10 000 человек, подобное исследование проводится всеми странами Европейского союза. Подробнее об исследовании туризма можно прочесть на домашней странице Департамента статистики.