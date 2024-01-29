В начале этого года Департамент статистики начнет четыре важных исследования, в рамках которых выяснится, как за год изменились доходы и жилищные условия населения Эстонии, как обстоят дела на рынке труда, и как часто в последнее время путешествовали наши жители. Важность голоса каждого жителя Эстонии далеко не преувеличена, поскольку так предоставляется обратная связь обществу и выявляются как проблемные места, так и успехи.
Департамент статистики начинает четыре важных исследования
Одна из задач Департамента статистики заключается в сборе и предоставлении достоверной и объективной информации об Эстонии. На данный момент значительную часть данных Департамент статистики получает уже из имеющихся банков данных, однако их не всегда бывает достаточно.
«Поэтому для формирования достоверного представления о нашем обществе мы нуждаемся в помощи и отзывах граждан. Это возможно только в том случае, если свое мнение выскажут разные равноценные группы населения, поскольку в исследовании необходима представленность разных гендеров и возрастных групп, а также разносторонние мнения о различных образах жизни», - отмечают в Департаменте статистики.
Жилищные условия, сбережения и связанные с путешествиями привычки - исследования предоставляют самую разнообразную информацию
Ежегодное социальное исследование Эстонии позволяет узнать, как за год изменились доходы и жилищные условия населения Эстонии. Для участия в социальном исследовании Эстонии приглашено около 7500 домохозяйств, подобное исследование проводится всеми странами Европейского союза.
«На основании собранных данных формируется социальная политика государства и разрабатываются услуги для того, чтобы нуждающиеся получали пособия. Например, исследование дает хороший обзор экономического положения домохозяйств с детьми или проживающих одиноко лиц», - говорит ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг. Подробнее о социальном исследовании Эстонии можно прочесть на нашей домашней странице.
В рамках исследования трудовой занятости Департамент статистики собирает у населения данные, которые отражают ситуацию на рынке труда Эстонии и предоставляют обзор рабочих условий и активности жителей на рынке труда. На основании полученных данных измеряется уровень трудовой занятости, безработицы и участия в рабочей силе.
«Сбор данных на протяжении всего года дает отличную возможность непрерывно следить за ситуацией в экономике и на рынке труда Эстонии и анализировать ее», - объясняет аналитик Департамента статистики Теа Васильева. Исследование трудовой занятости является старейшим и крупнейшим индивидуальным исследованием Эстонии, собранные в его рамках данные публикуются один раз в квартал. Подробнее об исследовании трудовой занятости на домашней странице Департамента статистики.
Исследование туризма, которое начнется в феврале, позволяет узнать, как часто жители Эстонии путешествовали в иностранные государства и по Эстонии за два предыдущих месяца и сколько денег они на это потратили.
«Наряду с касающимися путешествий привычками и целями важно знать также то, какое количество жителей Эстонии не путешествует. В последние годы пандемия и война в Европе заметно изменили передвижение людей. С помощью исследования важно получить представление о том, сколько люди тратят в путешествиях, по каким причинам они путешествуют и какие страны назначения или места в Эстонии являются наиболее предпочтительными», - говорит аналитик Сигрид Саагпакк. К исследованию туризма привлечено около 10 000 человек, подобное исследование проводится всеми странами Европейского союза. Подробнее об исследовании туризма можно прочесть на домашней странице Департамента статистики.
В феврале начнется также исследование финансового поведения и потребительских привычек домохозяйств Эстонии, которое Департамент статистики проводит в сотрудничестве с Банком Эстонии. Исследование пройдет с февраля по июнь 2024 года, в ходе него будет опрошено около 3600 домохозяйств. Собранные данные предоставляют обзор об имущественном состоянии домохозяйств, их кредитном поведении, доходах, потреблении и т. п. Полученные сведения позволяют оценить влияние экономической политики и финансовое положение жителей Эстонии в сравнении с жителями других стран Европы.
Если вы получили приглашение, Департамент статистики ждет вашего участия и ценного вклада
Аналитики Департамента статистики призывают всех попавших в выборку людей участвовать в исследовании и подтверждают, что полученные сведения будут использоваться лишь в научных целях и для производства государственной статистики, и ни при каких условиях не будут передаваться третьим сторонам.
Участие в индивидуальных исследованиях является добровольным, однако участие каждого попавшего в выборку лица очень важно. «Отказ от участия приведет к тому, что мы не получим важную составляющую общей картины. Именно на основании этих данных принимаются важные решения, влияющие на жизнь в Эстонии, и формируется понимание положения дел у нашего государства и населения», - объясняет Эпп Реммельг.
Сбор данных для социального исследования Эстонии будет проводиться с января по май этого года, данные для исследования рабочей силы и исследования туризма собирают каждый месяц до конца года.
Подробнее обо всех индивидуальных исследованиях можно прочесть на домашней странице Департамента статистики. Даты публикаций данных и результатов доступны в календаре публикаций Департамента статистики.