Helsingin Sanomat пишет, что 4 ноября прошлого года власти США задержали в аэропорту Лос-Анджелеса мужчину из России, поскольку не смогли найти его информацию в списке пассажиров. Сегодня его обвиняют в контрабанде и предоставлении властям ложной информации.
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Россиянин прилетел в США без документов и билета на самолет
Россиянин прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса 4 ноября рейсом SAS из Копенгагена. Власти США немедленно арестовали его, поскольку его записи нигде не были найдены. Мужчины не оказалось в списке пассажиров, он даже не подавал документы на визу в США, у него не было даже паспорта и билета на самолет.