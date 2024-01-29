Россиянин прилетел в США без документов и билета на самолет

Россиянин прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса 4 ноября рейсом SAS из Копенгагена. Власти США немедленно арестовали его, поскольку его записи нигде не были найдены. Мужчины не оказалось в списке пассажиров, он даже не подавал документы на визу в США, у него не было даже паспорта и билета на самолет.

Мужчина заявил властям, что не помнит, как проходил проверку безопасности в европейских аэропортах, и что не спал уже три дня. «Возможно, у меня был билет на самолет, но я не уверен», - сказал он властям. Однако позже сотрудники иммиграционной службы обнаружили среди вещей мужчины его российские и израильские удостоверения личности.