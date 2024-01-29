«Не успеваешь дойти до входа, а штраф уже висит»: посещение ласнамяэского торгового центра обернулось испорченным настроением

«Я заезжала в метель перед праздниками, чтобы купить подарок. Видела при въезде на парковку про два часа. Установила часы, а через несколько минут уже лежал штраф. Будучи травмированной, я бы и не успела с ребенком доковылять с разбитой ногой до здания, а штраф в 36 евро уже висел. Это катастрофа! Я лично больше ни ногой в Idakeskus», – пожаловалась читательница.

По словам Киры, люди ставят парковочные часы и идут, как и на любой другой нормальной парковке, а через пару минут у них уже висят штрафы, которые выше, чем в центре города. «Серьезно? Пока человек идет до киоска, тем более, если он инвалид или травмирован, у него уже штраф висит. Это какой-то абсурд! Инвалидных мест не так уж и много, не все травмированные имеют инвалидные карточки. Должно быть, так: либо часики, либо киоск, но никак не ограничивать людей одним методом», – сообщила она.