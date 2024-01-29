Жительница Таллинна Кира отправилась за покупками в расположенный в столичном районе Ласнамяэ торговый центр Idakeskus, а по возвращении к машине обнаружила под стеклоочистителем штрафную квитанцию, хотя, по ее мнению, она ничего не нарушила. Представитель парковочного оператора объяснил, как такое могло произойти.
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«Не успеваешь дойти до входа, а штраф уже висит»: посещение ласнамяэского торгового центра обернулось испорченным настроением
«Я заезжала в метель перед праздниками, чтобы купить подарок. Видела при въезде на парковку про два часа. Установила часы, а через несколько минут уже лежал штраф. Будучи травмированной, я бы и не успела с ребенком доковылять с разбитой ногой до здания, а штраф в 36 евро уже висел. Это катастрофа! Я лично больше ни ногой в Idakeskus», – пожаловалась читательница.