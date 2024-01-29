Укравший ценные книги проведет несколько лет за решеткой и будет депортирован из Эстонии

Тартуский уездный суд сегодня признал Беку Цирекидзе виновным в краже, совершенной в крупном размере и группой лиц, и приговорил его в итоге к двум годам тюремного заключения.
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Суд приговорил Беку Цирекидзе к трем годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, суд сократил ему срок наказания на треть и приговорил его к двум годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать его из Эстонской Республики и запретить ему въезд сроком на пять лет.