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Укравший ценные книги проведет несколько лет за решеткой и будет депортирован из Эстонии

Райму Хансон
, журналист
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Бека Цирекидзе
Бека Цирекидзе Фото: Kristjan Teedema

Тартуский уездный суд сегодня признал Беку Цирекидзе виновным в краже, совершенной в крупном размере и группой лиц, и приговорил его в итоге к двум годам тюремного заключения.

Суд приговорил Беку Цирекидзе к трем годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, суд сократил ему срок наказания на треть и приговорил его к двум годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать его из Эстонской Республики и запретить ему въезд сроком на пять лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета: Бека Цирекидзе должен будет покрыть ущерб на сумму 158 000 евро. Он также должен покрыть издержки на производство в размере 2712 евро.

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