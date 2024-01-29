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На банковский рынок Эстонии вышел новый игрок

Карл-Роберт Пухм
, экономический журналист
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Банкомат. Иллюстративное фото.
Банкомат. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Международный банк Finora, принадлежащий эстонским предпринимателям, в понедельник открыл филиал в Эстонии, чтобы начать расширять свою деятельность в стране.

Председатель совета Вейкко Марипуу заявил, что первая цель нового банка - помочь малым предприятиям Эстонии преодолеть экономический кризис и продолжить свою деятельность более сильными. Банк Finora планирует отличаться от конкурентов более быстрым обслуживанием и гибкими условиями.

По словам Марипуу, Finora отличается от конкурентов тремя конкретными вещами. «Во-первых, Finora финансирует планы предпринимателей в целом, предоставляя в рамках этого и сопутствующие финансовые консультации. Главная задача предпринимателя - прежде всего разобраться в идее и цели, после чего консультант Finora сможет предложить, как разумно финансировать хороший план с помощью опыта и технологий», - объяснил Марипуу, добавив, что целью является использование все большего количества технологических возможностей, которые до сих пор мало или совсем не использовались в предпринимательском банкинге.

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