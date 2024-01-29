Международный банк Finora, принадлежащий эстонским предпринимателям, в понедельник открыл филиал в Эстонии, чтобы начать расширять свою деятельность в стране.
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На банковский рынок Эстонии вышел новый игрок
Председатель совета Вейкко Марипуу заявил, что первая цель нового банка - помочь малым предприятиям Эстонии преодолеть экономический кризис и продолжить свою деятельность более сильными. Банк Finora планирует отличаться от конкурентов более быстрым обслуживанием и гибкими условиями.