На банковский рынок Эстонии вышел новый игрок

По словам Марипуу, Finora отличается от конкурентов тремя конкретными вещами. «Во-первых, Finora финансирует планы предпринимателей в целом, предоставляя в рамках этого и сопутствующие финансовые консультации. Главная задача предпринимателя - прежде всего разобраться в идее и цели, после чего консультант Finora сможет предложить, как разумно финансировать хороший план с помощью опыта и технологий», - объяснил Марипуу, добавив, что целью является использование все большего количества технологических возможностей, которые до сих пор мало или совсем не использовались в предпринимательском банкинге.