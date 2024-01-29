ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия старается дестабилизировать политическую ситуацию в Румынии и Венгрии

В последние месяцы появилась информация об изменении политики России в отношении использования преступников в боевых действиях. Созданная через Пригожина система предусматривала амнистию заключенных после шести месяцев службы в боевых частях, а также демобилизацию после этого срока. Это соглашение соблюдалось, несмотря на предательство по отношению к самому Пригожину, до осени прошлого года. Преступники, выжившие в боях, были демобилизованы и также получили амнистию. Это была единственная группа участников боевых действий, в отношении которой данные обещания были выполнены.

Российских солдат, как мобилизованных, так и призванных по контракту, освобождали от службы лишь в единичных случаях, несмотря на данные им ранее обещания. Заключенных вновь начали активно использовать в ходе наступательных попыток российской армии, начиная с октября прошлого года. Теперь стало ясно, что и на них больше не будет распространяться обещание шестимесячной службы, и они будут оставаться на службе неопределенное время, как и другие солдаты.

В боях их и до сих пор используют точно так же, по сути, как штрафбаты, и просто заставляют штурмовать украинские позиции, чтобы истощить украинские ресурсы и тем самым уменьшить потери регулярных сил. Теперь также выяснилось, что обещанные материальные компенсации и пособия осужденным не выплачиваются под разными юридическими предлогами.

Ночные атаки