По сути, в один и тот же день в Румынни и Венгрии выступили со своими заявлениями радикальные политики, имеющие совершенно маргинальную поддержку. Они сказали, что, по их мнению, и Румыния, и Венгрия должны аннексировать определенные территории Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия старается дестабилизировать политическую ситуацию в Румынии и Венгрии
В последние месяцы появилась информация об изменении политики России в отношении использования преступников в боевых действиях. Созданная через Пригожина система предусматривала амнистию заключенных после шести месяцев службы в боевых частях, а также демобилизацию после этого срока. Это соглашение соблюдалось, несмотря на предательство по отношению к самому Пригожину, до осени прошлого года. Преступники, выжившие в боях, были демобилизованы и также получили амнистию. Это была единственная группа участников боевых действий, в отношении которой данные обещания были выполнены.
Российских солдат, как мобилизованных, так и призванных по контракту, освобождали от службы лишь в единичных случаях, несмотря на данные им ранее обещания. Заключенных вновь начали активно использовать в ходе наступательных попыток российской армии, начиная с октября прошлого года. Теперь стало ясно, что и на них больше не будет распространяться обещание шестимесячной службы, и они будут оставаться на службе неопределенное время, как и другие солдаты.
В боях их и до сих пор используют точно так же, по сути, как штрафбаты, и просто заставляют штурмовать украинские позиции, чтобы истощить украинские ресурсы и тем самым уменьшить потери регулярных сил. Теперь также выяснилось, что обещанные материальные компенсации и пособия осужденным не выплачиваются под разными юридическими предлогами.
Ночные атаки
Сегодня ночью ПВО Украины уничтожила все восемь иранских беспилотников, запущенных Россией в ходе атак. Большинство из них были поражены над южной частью Украины. Вчера ПВО Украины также уничтожила одну крылатую ракету.
На фронтах интенсивность атак российской армии вчера в целом несколько снизилась.
В направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжала интенсивные удары в районе Купянска и Лимана. Заявления российских военных блогеров о достигнутом в предыдущие дни успехе в районе Купянска пока не подтвердились, но бои идут ожесточенные и обе стороны пытаются улучшить свои позиции.
В районе Бахмута российской армии перейти в наступление не удалось, и ее атаки не очень интенсивные.
Активность российских атак в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка была очень высокой. Пока сообщений о существенных изменениях в дислокации войск нет. Несмотря на большие потери среди россиян, по информации украинской стороны, вокруг Донецка российской армией собраны дополнительные резервы и наступление россиян обязательно продолжится.
Российские части бездействовали на Южном фронте. На восточном берегу Днепра наступательная активность российских войск несколько усилилась, но украинцы удерживают свои плацдармы.
Румыния и Венгрия
Россия пытается дестабилизировать политический процесс в Румынии и Венгрии. По сути, в один и тот же день в обеих странах выступили с завялениями радикальные политики, имеющие совершенно маргинальную поддержку. Они сказали, что, по их мнению, и Румыния, и Венгрия должны аннексировать определенные территории Украины.
Это не те политики, которые могли бы каким-то образом претендовать на попадание во власть, и в обоих случаях известны их прочные связи с Россией. Однако можно пытаться перменить политическую повестку в этих странах и заставить ведущих политиков заняться борьбой с агрессивными высказываниями. Известно, что агрессивные намерения по отношению к соседям всегда и везде находят группу сторонников.
Военные действия на Ближнем Востоке
Трое солдат были убиты и более 25 ранены в результате нападения иранских группировок на военную базу США в Иордании. Это нападение показывает, что сдерживание США в регионе не работает, несмотря на дипломатические усилия и военные операции. Действия США по выводу войск из Сирии и Ирака, конечно, не улучшат положение на данный момент, зато дадут Ирану дополнительные возможности для организации новых акций.
Нападение Ирана на территорию Иордании также подтверждает намерение Ирана дестабилизировать ситуацию в этой стране после сокращения присутствия США в регионе. Активность ВВС США в регионе возросла, и все ожидают их атак в ближайшем будущем. Поскольку противник учел возможность контратакующих действий, разовые контратаки явно не приносят ему больших потерь.