Австралийская компания хочет построить в Эстонии завод

«Мы приветствуем план Hastings провести исследование по рентабильности создания гидрометаллургического завода в Эстонии. Строительство такого завода помогло бы дальнейшему развитию уже функционирующей здесь цепочки постоянных магнитов и электрификации, а также поддержало бы амбиции Эстонии и всего Европейского союза в достижении климатической нейтральности», - сказал руководитель отдела иностранных инвестиций совместного учреждения EAS и KredEx Йоонас Вянто.

В настоящее время Европейскому союзу не хватает устойчивых мощностей по производству постоянных магнитов, чтобы удовлетворить растущий спрос на ветряные турбины, электромобили, робототехнику и многое другое.

Hastings хочет транспортировать концентрат редкоземельных металлов из Австралии в Европу, где он будет очищен гидрометаллургическими методами и станет сырьем для действующей в Силламяэ установки по выделению редкоземельных металлов Silmet и строящегося завода по производству магнитов в Нарве. Hastings также принадлежит 20 процентов акций Neo Performance Materials, владельца Silmet.

По словам председателя правления Hastings Чарльза Лью, сначала они хотят проанализировать прибыльность проекта. «Мы рады установить это партнерство с совместным учреждением EAS и KredEx для оценки последующих производственных возможностей, включая процессы планирования и получения разрешений, а также возможные варианты поддержки со стороны Фонда справедливого перехода ЕС», - сказал Лью.

В 2022 году компания Neo Performance Materials объявила, что планирует построить в Нарве завод по производству магнитов с центром исследований и разработок. Государство поддержало проект, выделив 18,75 млн евро из Фонда справедливого перехода, а компания Neo Performance Materials инвестировала со своей стороны 81,25 млн евро.