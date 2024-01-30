Мировые IT-гиганты меняют принципы работы с интернет-пользователями, живущими в Европейском союзе. Первым стал Google, за ним потянулись остальные. Rus.Postimees выяснил, что хорошего и плохого принесут эти изменения для любителей искать в сети выгодные туристические поездки или покупать товары, для слушателей музыки и отдельно – для владельцев айфонов.
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Будем гуглить по-новому ⟩ Каким местом интернет-гиганты поворачиваются к пользователям в ЕС
Недавно Google изменил для граждан ЕС принцип работы своей поисковой системы. Таким образом мировой лидер среди поисковых систем адаптируется под требования ЕС в преддверии вступления в силу «Закона о цифровых рынках» (DMA) в марте 2024 года.