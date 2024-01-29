Осторожно, фальшивые деньги! Банк Эстонии раскрыл, какие банкноты подделывают чаще всего

По обнаруженным в прошлом году фальшивым банкнотам, можно сказать, что уровень подделок как в еврозоне, так и в Эстонии низкий, в то же время Эстония в еврозоне является страной с наименьшим количеством обнаруженных подделок, сообщил Банк Эстонии.

В прошлом году в Эстонии больше всего было обнаружено фальшивых банкнот номиналом 50 евро – всего 93 купюры, что составило 35 процентов всех обнаруженных в Эстонии подделок. Зарегистрировано 60 фальшивых банкнот номиналом 10 евро и 39 фальшивых банкнот номиналом 20 евро.

Большинство обнаруженных в Эстонии подделок не отличались мастерством, и были скорее попытками имитировать официальную банкноту очень простыми методами. Поэтому Банк Эстонии напоминает, что обнаружить подделку можно простыми способами.

«Часто достаточно лишь внимательного рассмотрения. Для определения подлинности банкноты можно проверить защитные элементы, прикоснувшись к банкноте и наклонив ее. Если есть сомнения, стоит сравнить банкноту с настоящей банкнотой. Элементы защиты банкнот и способы их проверки описаны на сайте Европейского центрального банка. Если вы подозреваете, что банкнота или монета фальшивая, следует обратиться в полицию, которая отправит подозрительные деньги на экспертизу», - указал Банк Эстонии.