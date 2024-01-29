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Вызов мягкого путинизма

Тоомас Алаталу
, политолог
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Тоомас Алаталу.
Тоомас Алаталу. Фото: Sander Ilvest
  • Во время ведения настоящей войны Кремль не забыл и о методах мягкой силы
  • Выборы президента России решено провести и в «недружественных» странах
  • Теперь открылась перспектива снова увидеть извилистые очереди на улице Пикк

В качестве вступления хотелось бы напомнить, что с начала завоевания обратно территорий Российской империи, то есть с 2008 года, Кремль использовал как грубую (война, санкции), так и мягкую силу (выборы, интерпретации международного право в свою пользу), пишет политолог Тоомас Алаталу.

Плюс, конечно, последовательность, например то, что происходит в Молдове, где промосковские [политики] проиграли выборы в 2000 и 2001 годах, но смогли отыграться у правящей партии на местных выборах, состоявшихся в ноябре 2023 года, и сейчас готовятся к президентским выборам в ноябре 2024 года и публично заявляют, что если они не победят тогда, то еще покажут Евросоюзу и НАТО на парламентских выборах в мае 2025 года. Другими словами, Кремль не только ведет прямую войну, но и не забыл о методах мягкой силы, и их последний шаг в этом направлении серьезно затрагивает и Эстонию.

В пятницу (26.01) пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, чего следовало ожидать после «выборов», проведенных в условиях войны на оккупированных россиянами территориях Украины в сентябре прошлого года, – о предстоящих президентских выборах. Точнее, о том, что переизбрание милитариста Путина 17 марта также частично пройдет на иностранной территории.

Сказать прямо – во многом это благодаря так называемой политкорректности Запада и его наивному понимания прав человека. В качестве объяснения последнего утверждения может послужить право под защитой полиции сжигать Коран перед посольствами некоторых мусульманских стран, которое неоднократно культивировалось у нас по соседству в прошлом году.

Но сейчас ситуация такова, что выборы президента России решено провести и в «недружественных» странах, из которых поименно упоминались страны Балтии, Молдавия, Германия, США, Чехия и Финляндия. При этом было выражено сожаление, что выборы в этот раз пройдут только в посольствах и напомнили о принудительном закрытии консульств. Представитель также заявила, что, наверняка найдутся провокаторы, которые попытаются помешать российским гражданам реализовать свое священное право, но заверила, что оно будет обеспечено, и предостерегла всех, кто мог бы этому помешать. Она также сообщила, что МИД создаст соответствующий сайт, где можно будет увидеть, как идет подготовка к новому переизбранию Путина в разных странах и как решаются возникающие проблемы.

Но сейчас ситуация такова, что выборы президента России решено провести в «недружественных» странах, из которых поименно упоминались страны Балтии, Молдавия, Германия, США, Чехия и Финляндия

В послании представителя входил достаточно запутанный фрагмент о Парламентской ассамблее Совета Европы (Россия была исключена из нее – точнее, она сама с упреждением вышла), которая вроде бы была готова направить наблюдателей на выборы. Скорее, этот туманный намек следует воспринимать как дополнение к недавнему турне министра иностранных дел Лаврова по Нью-Йорку, одним из ярких моментов которого стало прямое обращение к гражданам США в интервью CBC 22 января.

Все началось с заявления интервьюера о том, что, поскольку в Украине приближаются президентские выборы, кто будет лучшим партнером для Зеленского – Байден или Трамп? К счастью, Лавров ответил, что ничего не знает об этих выборах. Однако, если вспомнить обзоры выборов 2024 года во влиятельных журналах, цитаты из которых часто приводились и в Эстонии, в них все-таки отсутствовало четкое разграничение между воюющими и не воюющими странами.

В случае с Украиной Зеленский всегда в ответ на многократные попытки навязывания и даже требования (NB!) проведения выборов – конституция не позволяет проводить выборы в условиях войны – добавлял красочную описание: как их можно проводить, когда одни в окопах, а другие в бомбоубежищах. К сожалению, похоже, что до многих ораторов это не дошло.

К тому же Кремлю «удалось» осуществить эту выходку против здравого смысла – провести выборы как в невоюющих, так и в воюющих частях страны одновременно – 17 сентября 2023 года!? А ведь это та самая «не война, а специальная военная операция», т. е. очередная политкорректность по-путински, с которой западная пропаганда, наверное, сама того не замечая, согласилась и пропагандирует ее воспроизведение!?

Что поделать, если до сих пор войны велись (США, Западной Европой) в отдаленных от них районах, а теперь война в Европе. Видимо, именно из-за этой новизны и недальновидности нынешняя война представляется как война только на территории Украины и только путем передачи оружия и другой поддержки Украине, да еще все это таким образом, чтобы ведение бизнеса с Россией продолжалось даже тогда, когда против последней вводятся санкции!? Понятно, что это сложнее, чем первая и вторая мировые войны, но, видимо, кто-то надеется перехитрить и переиграть противника?!

Как известно, российские авиаудары, а точнее части пораженных ракет, перелетели через границы Украины в Молдову, Польшу и Румынию. Последние две являются странами-членами НАТО, то есть, по ним был нанесен удар, но никаких последствий, кроме протестов, не последовало. В пятницу Россия сделала новый вызывающий шаг – в условиях продолжающейся войны тысячам проживающих за границей лояльных Путину российских граждан сообщили, что они смогут проголосовать за войну своего президента в российских посольствах в столицах стран своего проживания. Это даже в том случае, когда принимающая страна поддерживает Украину в этой войне.

Международные правила гарантируют неприкосновенность посольств и заходящих в них лиц. На выборах президента в 2018 году в российских представительствах в Эстонии приняло участие 28 000 человек (рекорд для стран Балтии) и почему бы не напомнить, что в 2012 году то же самое сделали 21 000 человек, и оба раза абсолютное большинство из них поддержало Путина. Теперь открылась перспектива снова увидеть извилистые очереди на улице Пикк!? Это нечто большее, чем упомянутые части ракет на полях у соседей Украины, потому что это живая и подвижная толпа, которую к тому же доставляют на место, что показывает способность противной стороны проводить свою политику по эту сторону границы. Этот новый вид спецоперации, отчасти обнаруживающейся, отчасти экспортируемой, неизбежно вызывает ответную реакцию.

Недавний, тщательно продуманный (почему, например, Польши нет в списке мест проведения выборов?!) и мягкий силовой ход России, адресованный всему Западу, конечно, требует общего ответа, что явно является непростой задачей, учитывая все политические странности, наблюдавшиеся до сих пор.

Между тем, возникшее и устроенное в Эстонии противостояние требует еще более быстрых взаимных уступок и соглашений. Сейчас за нами наблюдают более пристально, чем когда-либо, с обеих сторон.

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