Плюс, конечно, последовательность, например то, что происходит в Молдове, где промосковские [политики] проиграли выборы в 2000 и 2001 годах, но смогли отыграться у правящей партии на местных выборах, состоявшихся в ноябре 2023 года, и сейчас готовятся к президентским выборам в ноябре 2024 года и публично заявляют, что если они не победят тогда, то еще покажут Евросоюзу и НАТО на парламентских выборах в мае 2025 года. Другими словами, Кремль не только ведет прямую войну, но и не забыл о методах мягкой силы, и их последний шаг в этом направлении серьезно затрагивает и Эстонию.

В пятницу (26.01) пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила о том, чего следовало ожидать после «выборов», проведенных в условиях войны на оккупированных россиянами территориях Украины в сентябре прошлого года, – о предстоящих президентских выборах. Точнее, о том, что переизбрание милитариста Путина 17 марта также частично пройдет на иностранной территории.

Сказать прямо – во многом это благодаря так называемой политкорректности Запада и его наивному понимания прав человека. В качестве объяснения последнего утверждения может послужить право под защитой полиции сжигать Коран перед посольствами некоторых мусульманских стран, которое неоднократно культивировалось у нас по соседству в прошлом году.