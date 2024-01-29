Фото ⟩ Небо заволокло дымом и раздавались взрывы: крупный пожар вспыхнул в ангаре с техникой

В 9.08 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ярве в волости Тойла горит ангар, а внутри находится техника. В районе было сильное задымление, из здания раздавались взрывы, сообщает Идаский спасательный центр.

Огонь быстро распространился по помещению, загорелись машины, а также различные цистерны и бочки с горючей жидкостью. Пожар был ликвидирован в 13.04.

Работы по тушению проводили спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, на месте было несколько автоцистерн.

В результате пожара здание и находившаяся в нем техника были полностью уничтожены. Причина пожара устанавливается.