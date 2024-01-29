В рамках общего производства прокуратура Пыхьяской окружной прокуратуры направила в Харьюский уездный суд уголовное дело, в котором 57-летний бывший провизор обвиняется в обращении с психотропными веществами в крупном размере с целью получения крупной финансовой выгоды, компьютерном мошенничестве и отмывании денег, что было совершено группой и в крупном размере. 49-летнему семейному врачу также предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных группой и в крупном размере.
Подозрительная аптека в Ласнамяэ: провизору и семейному врачу предъявлено обвинение
«Уголовное производство началось, когда у правоохранительных органов возникли подозрения, что в аптеке на улице Вирби в Ласнамяэ людям, которым не был выдан необходимый рецепт, продавались сильные успокоительные, обезболивающие и другие лекарства, обладающие психотропным действием», - пояснила пыхьяский окружной прокурор Лийз Вайнола.
Служба по борьбе с наркотиками и организованной преступностью криминального бюро Департамента полиции и погранохраны задержала в качестве подозреваемого провизора, и ему было предъявлено первоначальное подозрение в незаконном обороте большого количества психотропных веществ. В ходе дальнейшего производства возникло дополнительное подозрение, что провизор в период с 2010 по 2020 год предоставил Кассе здоровья недостоверную информацию. В определенных случаях Касса здоровья возмещает за купившего лекарство человека стоимость лекарства аптеке, и возникло подозрение, что провизор предоставил ложную информацию о таких проданных лекарствах.
«Согласно обвинению, провизор предоставил в Кассу здоровья информацию о реализации лекарств, которые он на самом деле не продавал и не приобретал у оптовиков. Согласно обвинению, в этой деятельности также участвовал 49-летний семейный врач, который, в качестве семейного врача необоснованно выписывал рецепты людям, которые не нуждались в этих препаратах», - пояснила окружной прокурор.
Согласно обвинению, Кассе здоровья была предоставлена вводящая в заблуждение информация о более чем 17 000 коробках лекарств, в результате чего Касса здоровья потеряла более 800 000 евро в связи с необоснованными выплатами. Семейного врача обвиняют в причинении ущерба на 76 425 евро из этой суммы. Таким образом, обоим предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве, совершенном в группе и в крупном размере.
«Согласно обвинению, от продажи психотропных веществ и получения необоснованных компенсаций от Кассы здоровья был получен почти миллион евро преступных доходов, происхождение которых затем пытались скрыть и вложить, например, в недвижимость. Поскольку, по версии прокуратуры, оба мужчины имели к этому причастность, их обоих обвинили в принадлежности к группировке и отмывании денег в особо крупных размерах», - сказала Вайнола.
По требованию прокуратуры суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму около 1,6 млн евро, чтобы обеспечить возможные требования о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.
«Самое прискорбное, что, согласно обвинению, путем предоставления ложной информации были выманены компенсации из Кассы здоровья, с помощью которых обеспечивается доступность лекарств для пациентов, которые в них действительно нуждаются. Однако такое злоупотребление системой медицинского страхования может снизить доступность лекарств или повлиять на их цену. Прокуратура передает в суд собранные в ходе производства доказательства, после оценки которых суд примет решение по вопросу о виновности», - сказала Вайнола.