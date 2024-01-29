Подозрительная аптека в Ласнамяэ: провизору и семейному врачу предъявлено обвинение

«Уголовное производство началось, когда у правоохранительных органов возникли подозрения, что в аптеке на улице Вирби в Ласнамяэ людям, которым не был выдан необходимый рецепт, продавались сильные успокоительные, обезболивающие и другие лекарства, обладающие психотропным действием», - пояснила пыхьяский окружной прокурор Лийз Вайнола.

Служба по борьбе с наркотиками и организованной преступностью криминального бюро Департамента полиции и погранохраны задержала в качестве подозреваемого провизора, и ему было предъявлено первоначальное подозрение в незаконном обороте большого количества психотропных веществ. В ходе дальнейшего производства возникло дополнительное подозрение, что провизор в период с 2010 по 2020 год предоставил Кассе здоровья недостоверную информацию. В определенных случаях Касса здоровья возмещает за купившего лекарство человека стоимость лекарства аптеке, и возникло подозрение, что провизор предоставил ложную информацию о таких проданных лекарствах.

«Согласно обвинению, провизор предоставил в Кассу здоровья информацию о реализации лекарств, которые он на самом деле не продавал и не приобретал у оптовиков. Согласно обвинению, в этой деятельности также участвовал 49-летний семейный врач, который, в качестве семейного врача необоснованно выписывал рецепты людям, которые не нуждались в этих препаратах», - пояснила окружной прокурор.