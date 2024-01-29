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С обрыва Тюрисалу упал человек

rus.postimees.ee
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Обрыв Тюрисалу. Фото иллюстративное.
Обрыв Тюрисалу. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В субботу вечером спасатели пришли на помощь мужчине, который упал с глинта Тюрисалу в Харьюмаа, но не получил серьезных травм.

В 20.34 спасателям поступила информация, что на шоссе Клоога в деревне Тюрисалу волости Харку человек соскользнул с глинта Тюрисалу, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. По словам звонившего, упавший не получил серьезных травм.

На место из Кейла выехали спасатели с тросами, которые спустились к пострадавшему. С помощью спасательной лестницы они подняли его на глинт. Пострадавший смог сам забраться в машину скорой помощи.

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