В Таллинне сосед спас пожилую женщину из горящей квартиры

В 21.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кивила девятый этаж многоквартирного дома полон дыма и слышен сигнал дымового датчика, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место первыми спасатели Ласнамяэ выяснили, что в квартире девятого этажа горит кровать. Оказалось, что о пожаре сообщил сосед, который до прибытия спасателей вынес из квартиру пожилую женщину. Скорая помощь отвезла женщину в больницу на осмотр.

Жильцов дома эвакуировали, одна пара спасателей в противодымном снаряжении вошла в квартиру и потушила огонь. Другие спасатели в это время проверяли соседние квартиры.