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В Таллинне сосед спас пожилую женщину из горящей квартиры

BNS
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Огонь. Фото иллюстративное.
Огонь. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

В пятницу, 26 января, вечером сосед до прибытия спасателей вынес пожилую женщину из горящей квартиры в таллиннском районе Ласнамяэ.

В 21.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Кивила девятый этаж многоквартирного дома полон дыма и слышен сигнал дымового датчика, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место первыми спасатели Ласнамяэ выяснили, что в квартире девятого этажа горит кровать. Оказалось, что о пожаре сообщил сосед, который до прибытия спасателей вынес из квартиру пожилую женщину. Скорая помощь отвезла женщину в больницу на осмотр.

Жильцов дома эвакуировали, одна пара спасателей в противодымном снаряжении вошла в квартиру и потушила огонь. Другие спасатели в это время проверяли соседние квартиры.

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