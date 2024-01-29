«Подскажите, как людям с улицы Лийкури добираться до автобусной остановки? На коньках?» - возмущалась сегодня утром в группе «Таллиннцы» Татьяна, приложив фотографии дороги, которая полностью покрыта льдом.
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Настоящая полоса препятствий: из-за гололеда жителям Ласнамяэ трудно передвигаться по дорогам
Публикация тут же вызвала бурю возмущения. «Где службы, которые несут за это ответственность? Есть ночь и ранее утро, чтобы посыпать дороги и привести их в пригодность для более безопасного использования, нет?» - спрашивали одни.