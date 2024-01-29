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Настоящая полоса препятствий: из-за гололеда жителям Ласнамяэ трудно передвигаться по дорогам

Ольга Лебедева
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Гололед в Таллинне. Снимок иллюстративный.
Гололед в Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

«Подскажите, как людям с улицы Лийкури добираться до автобусной остановки? На коньках?» - возмущалась сегодня утром в группе «Таллиннцы» Татьяна, приложив фотографии дороги, которая полностью покрыта льдом.

Публикация тут же вызвала бурю возмущения. «Где службы, которые несут за это ответственность? Есть ночь и ранее утро, чтобы посыпать дороги и привести их в пригодность для более безопасного использования, нет?» - спрашивали одни.

«Разбегаешься, бежишь, шлепаешься на пузо, и как пингвин катишься до остановки. При хорошем разгоне, можно и дальше долететь», - иронизировали другие.

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