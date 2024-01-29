На прошлой неделе министр финансов Март Вырклаэв одобрил план действий, в ходе которого будут ликвидированы принадлежащие концерну Eesti Energia AS американские компании EAO Orion LLC, EAO Technology LLC, EAO State Leases LLC и EAO Federal Lease LLC.
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Eesti Energia ликвидирует свои предприятия в США
В 2011 году Eesti Energia, действующая в США под названием Enefit American Oil (EAO), приобрела занимающуюся развитием использования сланца в США Oil Shale Exploration Company и запасы сланца в 3,1 миллиарда тонн. Энергетическая компания планировала на основе запасов развивать отрасль по производству жидкого топлива из сланца мощностью до 57 тысяч баррелей сланцевого масла в сутки.