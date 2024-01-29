Eesti Energia ликвидирует свои предприятия в США

В 2011 году Eesti Energia, действующая в США под названием Enefit American Oil (EAO), приобрела занимающуюся развитием использования сланца в США Oil Shale Exploration Company и запасы сланца в 3,1 миллиарда тонн. Энергетическая компания планировала на основе запасов развивать отрасль по производству жидкого топлива из сланца мощностью до 57 тысяч баррелей сланцевого масла в сутки.