Михаил Кылварт: Путин – преступник, Украина должна победить, эстоноязычное образование поддерживаю

- Мы должны признать, что этот кризис начался не после съезда. И даже не после выборов в Рийгикогу в прошлом году. Тренд к снижению появился уже довольно давно. Это началось после местных выборов в 2017 году, когда статистика начала показывать, что все выборы свидетельствуют о тенденции к снижению.

Это и местные выборы в 2017 и 2021 году, и выборы в Рийигикогу в 2019 и 2023 году. Тенденция к снижению наблюдалась все время. Еще один аспект: наш рейтинг после выборов в Рийгикогу в 2023 году был 16 процентов. За полгода до этого, в октябре 2022 года, он был на уровне 13 процентов.

После съезда он был на уровне 13 процентов, сейчас опять видим небольшое снижение. Это политическая динамика, и тут ничего не поделаешь. В сравнении с Партией реформ, у которой в начале прошлого года было 37 процентов, а сейчас - 16-17, мы потеряли не так много, мы уступили после выборов пару процентов, а они - 20. Да, у Центристской партии трудные времена, но это не экзистенциальный кризис.

Михаил Кылварт и Тарво Мадсен. Фото: Ээро Вабамяги

- Вряд ли вы будете отрицать, что и в отношении вас высказываются упреки в «пророссийскости»…

- Только дайте тогда определение, что же это значит!

- Ну, в принципе, в нынешнем контексте это касается войны в Украине. Подразумевается поддержка деятельности нынешних российских властей…