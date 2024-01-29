С позднего вечера в понедельник, 29 января до раннего утра 30 января Utilitas Tallinn будет проводить ремонт теплотрассы на улице Сийли в Таллинне, в связи с чем в некоторых домах района прервется подача тепла.
Из-за ремонта теплотрассы в некоторых домах Таллинна не будет отопления
Работы начнутся в 23 часа в понедельник и завершатся в 5 часов утра во вторник.
В связи с работами прервется подача тепла в определенные здания клиентов Utilitas на улицах Самму, Сыякооли, Марси, Тонди, Сийли, Сеэби, Талли, Тюве, Нымме-теэ, Риви, Окса и Таммсааре-теэ. Utilitas проинформировало администраторов зданий.
Работы не вызовут изменений в движении.
Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.