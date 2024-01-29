Полиции нужна помощь: пропал 60-летний Виктор

Последний раз Виктор выходил на контакт со своими близкими 4 января, когда он предположительно находился у себя дома на улице Кооли в поселке Тоотси. После этого никто не смог с ним связаться.

Полицейские пообщались с близкими Виктора, собрали информацию о направлениях его передвижения и проверили возможные места, но, к сожалению, безрезультатно.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, у него короткие светлые, слегка рыжеватые волосы и борода. У Виктора отсутствуют передние зубы, а кончики пальцев заметно деформированы. Уходя из дома, на нем могла быть черная кожаная куртка и темные брюки. Виктор может передвигаться как по Тоотси, так и по Пярнумаа.

Полиция просит всех, кто видел Виктора после 4 января, сообщить об этом по номерам телефонов 529 7002 или 112.