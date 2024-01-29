Полиция сообщила, что 60-летний Виктор был найден мертвым в волости Тоотси в Пыхья-Пярнумаа, примерно в километре от своего дома.
Пропавший в Пярнумаа 60-летний Виктор был найден мертвым
У полиции нет оснований полагать, что смерть наступила насильственным путем, точная причина будет установлена в ходе экспертизы.
Последний раз Виктор выходил на контакт со своими близкими 4 января, когда он предположительно находился у себя дома на улице Кооли в поселке Тоотси. После этого никто не смог с ним связаться.