Глава фракции «Отечества» ⟩ Отставки заслуживает не только Кая Каллас, а все ее правительство

Твердое заявление премьер-министра о том, что требования учителей не будут выполнены и забастовки не удастся избежать, и в то же время заверения лидеров «Ээсти 200» и социал-демократов, что они продолжат работу в совместном правительстве, показывают, что у правительственной коалиции в целом нет желания, а у партнеров Партии реформ - еще и силы решительно изменить ситуацию. Фактически министр образования Кристина Каллас несет такую же ответственность за ситуацию, как и премьер-министр, поскольку она не смогла даже в какой-то мере отстоять в коалиции заявленные ею приоритеты и предвыборные обещания «Ээсти 200» в сфере образования.

Общая игра коалиции

На мой взгляд, сложившаяся ситуация в определенной степени удовлетворяет все три партии власти. Премьер-министр Кая Каллас удовлетворена вниманием общества к забастовке учителей, в рамках которой основное внимание уделяется министру образования, что отводит в тень российский транспортный скандал, проблемы экономики и налогообложения, а также другие управленческие проблемы и скандалы, связанные с премьер-министром. Кроме того, есть надежда, что налог на автомобили будет воспринят уже более спокойно после забастовки.