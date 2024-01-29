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Глава фракции «Отечества» ⟩ Отставки заслуживает не только Кая Каллас, а все ее правительство

Хелир-Вальдор Сеэдер
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Хелир Валдор-Сеэдер.
Хелир Валдор-Сеэдер. Фото: Madis Veltman / Postimees
  • Разногласия между министрами - это политтехнологическое действие
  • Коалиция надеется, что после забастовки общество легче воспримет налог на автомобили

В определенной степени сложившаяся вокруг забастовки учителей ситуация устраивает все три правительственные партии, пишет председатель парламентской фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

Прошло более двух месяцев с тех пор, как «Отечество» предложило переговоры по инициированию вотума недоверия премьер-министру, и ситуация в Эстонии стала еще более критической на фоне трудового спора с учителями. Теперь к вотуму недоверия готовы присоединиться и другие оппозиционные партии. В то же время я не могу согласиться с мнением, что политическая разделительная линия между коалицией и оппозицией больше не существует, и что будто бы большинство парламентских партий явно стоят за улучшение условий труда учителей, и якобы только партия премьер-министра не хочет решать ситуацию.

Доля ответственности Кристины Каллас

За последние месяцы все три правительственные партии беспрецедентное количество раз выражали доверие правительству, возглавляемому Партией реформ и премьер-министром Каей Каллас. Кроме того, все три правительственные партии совместно подписали коалиционное соглашение, в котором нет договоренностей по решению проблем, стоящих перед эстонским образованием и поднимаемых учителями.

Нежелание или неспособность решить эти проблемы были подтверждены всеми тремя правительственными партиями вместе с принятием стратегии государственного бюджета и закона о бюджете этого года. Также за последние несколько дней все лидеры правительственных партий подтвердили, что поддерживают сохранение действующего правительства.

Разногласия между министрами и правительственными партиями - это скорее вопрос политтехнологий, чем серьезного желания изменить ситуацию. Противостояние со стороны «Ээсти 200» и социал-демократов, оказываемое Партии реформ, после упомянутых совместных решений является скорее тактическим посланием обществу, чем реальным поиском компромисса.

Твердое заявление премьер-министра о том, что требования учителей не будут выполнены и забастовки не удастся избежать, и в то же время заверения лидеров «Ээсти 200» и социал-демократов, что они продолжат работу в совместном правительстве, показывают, что у правительственной коалиции в целом нет желания, а у партнеров Партии реформ - еще и силы решительно изменить ситуацию. Фактически министр образования Кристина Каллас несет такую же ответственность за ситуацию, как и премьер-министр, поскольку она не смогла даже в какой-то мере отстоять в коалиции заявленные ею приоритеты и предвыборные обещания «Ээсти 200» в сфере образования.

Общая игра коалиции

На мой взгляд, сложившаяся ситуация в определенной степени удовлетворяет все три партии власти. Премьер-министр Кая Каллас удовлетворена вниманием общества к забастовке учителей, в рамках которой основное внимание уделяется министру образования, что отводит в тень российский транспортный скандал, проблемы экономики и налогообложения, а также другие управленческие проблемы и скандалы, связанные с премьер-министром. Кроме того, есть надежда, что налог на автомобили будет воспринят уже более спокойно после забастовки.

Министр образования борется как мученик за интересы учителей и стремится к долгосрочному плану, не имея авторитета в правительстве и не добиваясь результатов, социал-демократы поддерживают политику социал-демократической забастовки и могут выглядеть защитниками сектора образования, которые ищут решение проблемы финансирования сферы образования на словах и в заявлениях, но на деле они принимают противоположные решения. В таком спектакле активно участвуют СМИ и общественность. Такую игру необходимо прекратить или хотя бы дать четкую оценку оболваниванию народа.

Нет никаких признаков того, что какая-либо партия в правительстве готова изменить политику правительства в области образования или покинуть правительство, чтобы осуществить необходимые изменения. Идея о том, что пять парламентских партий стоят на одной стороне линии фронта против Партии реформ, является наивным принятием желаемого за действительное, которое вводит общественность в заблуждение. Нет такого общего фронта. При желании отставка министра образования или выход какой-либо недовольной правительственной партии из коалиции стали более цивилизованным и заслуживающим доверия решением, чем инициированное оппозицией недоверие премьер-министру, к которому приглашаются примкнуть коалиционные партии.

Разумнее говорить о выражении недоверия не премьер-министру, а всему правительству, что по содержанию одинаково, но послание обществу тогда было бы более точным. Надежды на то, что какая-либо коалиционная партия или член коалиционной партии в парламенте поддержит вотум недоверия премьер-министру, нет, ну так хотя бы можно было сохранить возможность для поддержки вотума недоверия всему составу правительства.

Понятно, что отставка премьер-министра, потерявшего доверие и авторитет, погрязшего в скандалах и держащего в заложниках эстонскую политику, и избавление от поддерживающего его правительства дает возможность для новых политических соглашений и решений. Как этого добиться? Скорее, оказывая давление на всю власть, распространяя ответственность за сложившуюся ситуацию на все властные партии, а не разделяя коалиционные партии на хорошие и плохие, давая тем самым возможность продолжать безобразное зрелище. В интересах Эстонии отправить такое правительство на свалку истории.

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