Глава фракции «Отечества» ⟩ Отставки заслуживает не только Кая Каллас, а все ее правительство

Прошло более двух месяцев с тех пор, как «Отечество» предложило переговоры по инициированию вотума недоверия премьер-министру, и ситуация в Эстонии стала еще более критической на фоне трудового спора с учителями. Теперь к вотуму недоверия готовы присоединиться и другие оппозиционные партии. В то же время я не могу согласиться с мнением, что политическая разделительная линия между коалицией и оппозицией больше не существует, и что будто бы большинство парламентских партий явно стоят за улучшение условий труда учителей, и якобы только партия премьер-министра не хочет решать ситуацию.
Доля ответственности Кристины Каллас
За последние месяцы все три правительственные партии беспрецедентное количество раз выражали доверие правительству, возглавляемому Партией реформ и премьер-министром Каей Каллас. Кроме того, все три правительственные партии совместно подписали коалиционное соглашение, в котором нет договоренностей по решению проблем, стоящих перед эстонским образованием и поднимаемых учителями.
Нежелание или неспособность решить эти проблемы были подтверждены всеми тремя правительственными партиями вместе с принятием стратегии государственного бюджета и закона о бюджете этого года. Также за последние несколько дней все лидеры правительственных партий подтвердили, что поддерживают сохранение действующего правительства.
Разногласия между министрами и правительственными партиями - это скорее вопрос политтехнологий, чем серьезного желания изменить ситуацию. Противостояние со стороны «Ээсти 200» и социал-демократов, оказываемое Партии реформ, после упомянутых совместных решений является скорее тактическим посланием обществу, чем реальным поиском компромисса.