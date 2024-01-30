По квартирам ходит подозрительная девушка: людей призывают обращаться в полицию

Во вторник, 23 января, вечером на пороге одной из квартир Кохтла-Ярве появилась девушка. «На вид ей лет 25. Сказала, что собирает деньги для своего больного ребенка. Якобы у малыша проблемы с почками, а у нее совсем нет средств на его лечение», - рассказала Rus.Postimees пожелавшая сохранить анонимность читательница.