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По квартирам ходит подозрительная девушка: людей призывают обращаться в полицию

София Солдатенко
, репортер
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По квартирам ходит подозрительная девушка. Иллюстративное фото.
По квартирам ходит подозрительная девушка. Иллюстративное фото. Фото: PawelKacperek/Shutterstock

На прошлой неделе по квартирам ходила девушка, которая утверждала, что собирает деньги для больного ребенка. Полиция призывает сообщать им о таких случаях.

Во вторник, 23 января, вечером на пороге одной из квартир Кохтла-Ярве появилась девушка. «На вид ей лет 25. Сказала, что собирает деньги для своего больного ребенка. Якобы у малыша проблемы с почками, а у нее совсем нет средств на его лечение», - рассказала Rus.Postimees пожелавшая сохранить анонимность читательница.

Читательница не поверила в историю девушки и заподозрила ее в обмане. «Я сама регулярно делаю пожертвования в различные благотворительные фонды, а вот так давать деньги неизвестно кому я не хочу. Может, она мошенница и никакого ребенка вовсе нет?» - задается она вопросом.

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