Департамент конкуренции: аптечная реформа не выполнила своей главной цели

По словам гендиректора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, проведенный в рамках анализа выборочный опрос показал, что, хотя владельцем аптеки является провизор, аптека по-прежнему связана посредством различных договоров с оптовым продавцом, которому раньше принадлежала.

«По данным Департамента лекарственных средств, после 1 апреля 2020 года была открыта одна не связанная с аптечной франшизой аптека, но и там не идет речь о новом владельце-провизоре», - сказала Пярн-Леэ.

Кроме того, опрос показал, что аптеки с отдельными исключениями действуют на площадях, которые арендуют у владельца франшизы или предприятия того же концерна. В удачных с точки зрения численности клиентов помещениях, например, больницах или торговых центрах, действуют входящие в франшизные сети аптеки, независимость которых ограничена договором. Департамент конкуренции предлагает рассмотреть дополнительные меры для прекращения этой ситуации, где право пользования коммерческой площади под аптеку принадлежит владельцу франшизы.

За последние годы выросли также рыночные доли двух крупных оптовых продавцов, которые вместе составляют уже более 80 процентов рынка. При этом рыночная доля Magnum Medical AS приближается к 50 процентам, тем самым заметно превышая обозначающий лидирующую на рынке позицию 40-процентный барьер, несколько возросла и рыночная доля его конкурента Tamro Eesti OÜ.

Департамент конкуренции и раньше выражал мнение, что действующая модель ценовой регуляции лекарств не работает. Хотя цены на лекарства согласовывают производитель и государство, а наценки со стороны оптовых и розничных продавцов регулируются, проведенный в 2020 году анализ показал, что производители предоставляют оптовым продавцам скидки существенно ниже согласованных на государственном уровне цен.

Для того, чтобы скидки от производителей для оптовых продавцов достигали и уровня розничной торговли, а затем потребителей, нужно разработать эффективную регуляцию и внедрить меры для оживления ценовой конкуренции между оптовыми продавцами.

Департамент предлагает рассмотреть вариант дополнительных требований к системам заказа аптек, чтобы системы стали открыты для всех оптовых продавцов и автоматически выбирали самые дешевые или самые оптимальные по другим признакам (например, сроку доставки) предложения.

В рамках анализа департамент опросил 42 аптеки.