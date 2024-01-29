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Крупная забастовка: Finnair отменяет 550 рейсов

rus.postimees.ee
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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Margus Ansu

Finnair вынужден отменить большинство рейсов из-за политической забастовки, которая пройдет 1 и 2 февраля, передает Yle.

Авиакомпания заявила, что почти 550 рейсов будут отменены, так как акция протеста существенно повлияет на работу аэропорта Хельсинки-Вантаа и организацию полетов.

Клиенты будут оповещены об изменениях в расписании полетов. Перевозчик обещает предложить альтернативные маршруты.

Из-за забастовки изменения могут быть внесены в работу сервиса погрузки и выдачи багажа, а также обслуживания на борту.

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