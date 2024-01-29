Автоводителей и пешеходов предупреждают о ледяном дожде

Вечером в понедельник поверхность главных и опорных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, но на второстепенных шоссе и других небольших дорогах возможен лед и может быть скользко. Температура на поверхности дорог преимущественно плюсовая, только в Центральной Эстонии она в некоторых районах ниже нуля. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.