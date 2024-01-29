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Автоводителей и пешеходов предупреждают о ледяном дожде

BNS
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Ледяной дождь.
Ледяной дождь. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Департамент транспорта предупреждает, что из-за дождя и мокрого снега на дорогах очень скользко, а видимость ограничена.

Вечером в понедельник поверхность главных и опорных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, но на второстепенных шоссе и других небольших дорогах возможен лед и может быть скользко. Температура на поверхности дорог преимущественно плюсовая, только в Центральной Эстонии она в некоторых районах ниже нуля. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

По прогнозу, поздно вечером на севере страны пройдут дожди, а на юге ночью пройдут дожди и мокрый снег, к утру может также пройти ледяной дождь. Вечером и ночью ожидается температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Сильные осадки и холодная похода сделают дороги очень скользкими, а видимость слабой. Департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательными и придерживаться соответствующей погодным условиям скорости.

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