Департамент транспорта предупреждает, что из-за дождя и мокрого снега на дорогах очень скользко, а видимость ограничена.
Автоводителей и пешеходов предупреждают о ледяном дожде
Вечером в понедельник поверхность главных и опорных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, но на второстепенных шоссе и других небольших дорогах возможен лед и может быть скользко. Температура на поверхности дорог преимущественно плюсовая, только в Центральной Эстонии она в некоторых районах ниже нуля. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
По прогнозу, поздно вечером на севере страны пройдут дожди, а на юге ночью пройдут дожди и мокрый снег, к утру может также пройти ледяной дождь. Вечером и ночью ожидается температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Сильные осадки и холодная похода сделают дороги очень скользкими, а видимость слабой. Департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательными и придерживаться соответствующей погодным условиям скорости.