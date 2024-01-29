Ираклий Гарибашвили покидает пост премьер-министра Грузии

«Хочу сообщить обществу о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», - заявил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, он гордится результатами, которые достигла его политическая команда в период его премьерства, напомнив, что сам занимал должность премьера дважды.

«Один из важнейших факторов силы нашей политической команды - внутренняя демократия, самое очевидное проявление которой - принцип ротации. В команде много успешных лидеров, и нужно, чтобы другим также были предоставлены возможности», - заявил он.

Гарибашвили отметил, что сейчас перед командой стоят новые задачи, и партия «Грузинская мечта» должна готовиться к «убедительной» победе на парламентских выборах осенью этого года.

Гарибашвили получил предложение политсовета занять должность председателя партии «Грузинская мечта». Нынешний глава партии Ираклий Кобахидзе, по информации грузинских СМИ, сменит Гарибашвили на должности премьера.

Перестановки в правящей команде произошли месяц спустя после возвращения в грузинскую политику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Иванишвили, которого критики властей обвиняют в неформальном и единоличном управлении Грузией, стал почетным председателем партии 30 декабря.

В тот же день был утвержден новый устав, в соответствии с которым почетный председатель может представлять кандидатуру премьер-министра политсовету.

Гарибашвили считается верным соратником Иванишвили. После смены власти в Грузии в 2012 году он дважды становился премьер-министром страны.

В 2013 году он сменил на должности премьера самого Иванишвили, а затем стал премьером в феврале 2021 года после ухода с поста главы кабинета Георгия Гахария.