Предпринимательницу Тийу Ярвисте оправдали по делу о попытке присвоения имущества

Харьюский уездный суд в декабре 2022 года признал предпринимательницу Тийу Ярвисте и двух других фигурантов дела виновными в отмывании денег и приговорил их к условным срокам заключения.

Ярвисте была признана виновной в попытке присвоения средств в крупном объеме и вместе с группой, а также в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорена к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд также решил конфисковать у Ярвисте 224 799 евро, ранее из этой суммы было арестовано 21 060 евро наличными.

Андрей Данчак в декабре 2022 года был признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд решил конфисковать у него 47 993 евро, из которых ранее было арестовано 13 289 евро. В конфискованную сумму включены также его автомобиль Honda Civic и несколько мобильных телефонов.

Алексей Дремов тогда же был признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. У него конфисковано 81 022 евро, из которых ранее было арестовано 670 евро наличными.

На начавшемся в январе 2021 года процессе подсудимые не признали себя виновными.