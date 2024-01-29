Государственный суд в понедельник, 29 января 2024 года, оправдал эстонскую предпринимательницу Тийу Ярвисте по делу о попытке присвоения имущества клиентов компании GFC Good Finance, но направил уголовное дело в окружной суд на новое рассмотрение по обвинению в отмывании денег.
Предпринимательницу Тийу Ярвисте оправдали по делу о попытке присвоения имущества
Алексею Дремову, Андрею Данчаку и Тийу Ярвисте были предъявлены обвинения в отмывании денег, Ярвисте также обвиняется в покушении на растрату.
Согласно действовавшей на момент событий, описанных в обвинительном заключении, формулировке обвинения, для того чтобы быть осужденным по делу об отмывании денег, человек должен был знать о преступном происхождении отмываемых денег.
Коллегия Госсуда по уголовным делам пришла к выводу, что уездный суд не дал достаточной оценки тому, знали ли подсудимые о происхождении денег. Хотя адвокаты указывали на это в своих апелляционных жалобах, окружной суд не стал рассматривать эти аргументы по существу.
По мнению коллегии Госсуда по уголовным делам, суды не смогли установить и убедительно обосновать, соответствует ли поведение обвиняемых преступлению отмывания денег. По оценке коллегии, это существенное нарушение процессуального законодательства. Госсуд вернул дело в тот же окружной суд для повторного рассмотрения в новом составе суда.
Коллегия вместе с тем разъяснила, что член наблюдательного совета предприятия в принципе может быть привлечен к ответственности за отмывание денег методом бездействия. Если выбранная предприятием бизнес-модель влечет за собой повышенный риск отмывания денег, совет директоров и наблюдательный совет обязаны свести такой риск к минимуму.
Государственный суд отменил предыдущие судебные решения, признавшие Тийу Ярвисте виновной в попытке хищения. Хотя, по мнению Палаты, Ярвисте хотела присвоить активы клиентов GFC, ее действия не достигли стадии покушения и поэтому не подлежат наказанию.
Харьюский уездный суд в декабре 2022 года признал предпринимательницу Тийу Ярвисте и двух других фигурантов дела виновными в отмывании денег и приговорил их к условным срокам заключения.
Ярвисте была признана виновной в попытке присвоения средств в крупном объеме и вместе с группой, а также в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорена к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд также решил конфисковать у Ярвисте 224 799 евро, ранее из этой суммы было арестовано 21 060 евро наличными.
Андрей Данчак в декабре 2022 года был признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. Суд решил конфисковать у него 47 993 евро, из которых ранее было арестовано 13 289 евро. В конфискованную сумму включены также его автомобиль Honda Civic и несколько мобильных телефонов.
Алексей Дремов тогда же был признан виновным в отмывании денег в крупном объеме и вместе с группой и приговорен к двум годам десяти месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком. У него конфисковано 81 022 евро, из которых ранее было арестовано 670 евро наличными.
На начавшемся в январе 2021 года процессе подсудимые не признали себя виновными.
25 мая 2020 года госпрокуратура предъявила Ярвисте, Дремову и Данчаку обвинения в том, что они совершили в GFC Good Finance Company AS отмывание денег в крупном размере.
Согласно предъявленному тогда обвинению, GFC Good Finance Company AS было платежным учреждением, позволявшим преимущественно нерезидентам открывать платежные счета и совершать или посредничать в платежах.
Госпрокуратура обвиняла Ярвисте, Дремова и Данчака в отмывании 2,88 млн евро. Согласно правилам внутреннего распорядка коммерческого объединения и закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, коммерческое объединение не может совершать такие сделки.
По словам госпрокурора Сигрид Нурм, Ярвисте было также предъявлено подозрение в попытке присвоения около 8 млн евро.
В рамках уголовного дела Good Finance Company AS не предъявлялись ни подозрения, ни обвинения, поскольку это было находящееся на стадии ликвидации коммерческое учреждение.
9 декабря 2019 года бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции по подозрению в отмывании денег задержало Ярвисте, Дремова и Данчака.
Весной 2019 года финансовая инспекция признала недействительной лицензию принадлежащего Ярвисте платежного учреждения GFC Good Finance Company AS, поскольку решила, что за последние годы предприятие существенно нарушило закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также требования закона о платежных учреждениях и учреждениях электронных денег.