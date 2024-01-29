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Западные генералы: нападение России на НАТО повлекло бы за собой ракетный шквал по всей Европе

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Американские солдаты во время учений прошлой осенью в Адаже, Латвия.
Американские солдаты во время учений прошлой осенью в Адаже, Латвия. Фото: Capt. H Howey

Если Кремль решит начать войну против НАТО, это будет не только нападение на восточные пограничные страны альянса, но и ракетные удары по Центральной и Западной Европе, предупреждают высокопоставленные военные и аналитики.

Хотя российские войска в настоящее время заняты войной в Украине, лидеры НАТО считают вероятным, что у альянса, в худшем случае, может остаться всего три года, чтобы подготовиться к прямому вооруженному конфликту с Кремлем, и несколько высокопоставленных военных предполагают, что в этом случае Россия нанесет дальнобойные удары по гражданской и военной инфраструктуре, чтобы помешать обороне, пишет британская газета The Times.

По мнению генералов, фокус российских ракетных атак, вероятно, будет направлен на Германию, которая имеет ключевое значение для отправки дополнительного человеческого и военного ресурса на фронт, и, таким образом, могут оказаться под прицелом как боеприпасные заводы и командные центры, так и электростанции, мосты и железные дороги.

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