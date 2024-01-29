Западные генералы: нападение России на НАТО повлекло бы за собой ракетный шквал по всей Европе

Хотя российские войска в настоящее время заняты войной в Украине, лидеры НАТО считают вероятным, что у альянса, в худшем случае, может остаться всего три года, чтобы подготовиться к прямому вооруженному конфликту с Кремлем, и несколько высокопоставленных военных предполагают, что в этом случае Россия нанесет дальнобойные удары по гражданской и военной инфраструктуре, чтобы помешать обороне, пишет британская газета The Times.