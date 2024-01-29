В пятницу вечером под музыку, которую представляли известные диджеи, в культурной столице Тарту стартовала почти десятимесячная программа, но многие из тех, чье имя и деятельность уже давно связаны с Афинами на Эмайыги, не знают и еще даже думали о том, как стать частью этого.
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Ветераны культуры ворчат в культурной столице
В четверг днем Пеэтер Волконский, многогранный деятель культуры, наконец смог решить, с чем – или, точнее, с чьей музыкой – он будет выступать на мероприятии, начало которого было запланировано на девять часов вечера в пятницу и которое он назвал afterparty (вечеринка, следующая за каким-то мероприятием – прим. ред.) и куда к началу недели уже были проданы все полторы тысячи билетов. Там ему предстояло на открытии программы провести часовое выступление.