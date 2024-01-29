Ветераны культуры ворчат в культурной столице

В четверг днем ​​Пеэтер Волконский, многогранный деятель культуры, наконец смог решить, с чем – или, точнее, с чьей музыкой – он будет выступать на мероприятии, начало которого было запланировано на девять часов вечера в пятницу и которое он назвал afterparty (вечеринка, следующая за каким-то мероприятием – прим. ред.) и куда к началу недели уже были проданы все полторы тысячи билетов. Там ему предстояло на открытии программы провести часовое выступление.