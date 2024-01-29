«Новости в 7» за 29 января: как началась вторая неделя забастовки, Нарвская эстонская гимназия обрела новый дом, Александр Селевко порадовал поклонников, как эффективно избавиться от стресса

Сегодня в выпуске:

- Началась вторая неделя забастовки работников образования. Почему педагоги готовы до конца отстаивать свои принципы, что они думают о правительстве и что учителям сказала Кая Каллас?

- Это важно: нелегалы пытаются пробраться в Эстонию, в чем обвиняют Евродепутата Татьяну Жданок и почему нельзя приближаться к водопаду Ягала

- Эстонская гимназия в Нарве возвращается из временных помещений во вновь отстроенное школьное здание. Почему это событие важно для всего города и как нарвские учителя ведут работу во время общереспубликанской забастовки - в репортаже нашего корреспондента в регионе

- Сотни фанатов пришли на встречу с серебряным призером Чемпионата Европы, фигуристом Александром Селевко. Спортсмен представил свою короткую программу на общественном катке в Старом городе Таллинна, где побывала и наша съемочная группа.

- Это интересно: где в Эстонии смелая рысь гуляла по деревенской дороге, не боясь людей; сколько кокаина уничтожили в Эквадоре и почему обанкротился крупнейший универмаг континентальной Европы?

- Какие четыре вопроса нужно задать самому себе, что устранить негативные эмоции и избавиться от стресса? Наш корреспондент посетила лекцию, посвященную методу Седоны, который может помочь многим из нас вернуть баланс и спокойствие в свою жизнь.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 января.