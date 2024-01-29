Председатель профсоюза работников образования Вильяндиского уезда и учитель в школе Якобсона Рита Кадая утверждает, что забастовка педагогов за пределами Таллинна и Харьюского уезда по сути прекратилась, поскольку учителя не могут неделями оставаться без зарплаты.
Глава забастовщиков: акция протеста учителей за пределами Харьюмаа по сути прекратилась
«Счета нужно оплачивать, а учителям надо еще и жить, - пояснила Кадая в интервью газете Sakala. - В то же время в Таллинне забастовки продолжаются, поскольку город продолжает выплачивать зарплату учителям. Кроме того, зарплата учителей в Таллинне и Харьюмаа намного выше, чем в других местах, и по-прежнему превышает 2000 евро в месяц, потому что местные самоуправления там доплачивают учителям. Зарплата классных руководителей там тоже выше, чем у нас. Местные самоуправления просто богаче».
«Но если никакого соглашения достигнуто не будет и перед нами начнут разыгрывать новую роль - уже Снежной королевы, а не Принцессы войны, то нам придется снова объявить забастовку», - прокомментировала Кадая позицию премьер-министра Каи Калласа на встрече с учителями.
«Мы пока мы прервем забастовку, но, например, во время госэкзаменов мы можем начать ее с новой силой».