Глава забастовщиков: акция протеста учителей за пределами Харьюмаа по сути прекратилась

«Счета нужно оплачивать, а учителям надо еще и жить, - пояснила Кадая в интервью газете Sakala. - В то же время в Таллинне забастовки продолжаются, поскольку город продолжает выплачивать зарплату учителям. Кроме того, зарплата учителей в Таллинне и Харьюмаа намного выше, чем в других местах, и по-прежнему превышает 2000 евро в месяц, потому что местные самоуправления там доплачивают учителям. Зарплата классных руководителей там тоже выше, чем у нас. Местные самоуправления просто богаче».