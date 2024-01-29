Венгрия блокирует помощь Украине. Какие козыри есть у ЕС против Орбана, главного европейского друга Путина?

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен объяснила тогда, что 10 млрд были разблокированы, потому что Венгрия утвердила юридическую реформу, которая позволила снять часть обвинений в покушении на верховенство права. Остальные 20 млрд евро пока ждут прогресса в деле защиты прав меньшинств, мигрантов и академических свобод.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС полон решимости утвердить помощь Украине на саммите 1 февраля вопреки возражениям Орбана. Для этого помимо полного отключения Венгрии от денежных кранов ЕС обсуждаются еще несколько вариантов.

Один — провести 50 млрд не через бюджет, а через специальный внебюджетный фонд Евросоюза, деньги в который перечислят все, кроме Венгрии. Однако для этого потребуются решения парламентов 26 стран о выделении средств, что затянет предоставление помощи на месяцы, если не годы.

Второй вариант — лишить Венгрию права голоса в ЕС. Это главный козырь, но и он требует ратификации, причем на этот раз — единогласной, во всех остальных 26 странах. Против уже выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо — еще один противник помощи Украине и санкций против России.

Терпение на исходе

Орбан давно застолбил роль главного союзника Путина в ЕС. Они встречались в Китае прошлой осенью. А здесь они вместе наблюдают за чемпионатом мира по дзюдо (любимому спорту Путина) в Будапеште в августе 2017 года Фото: Bloomberg/Getty Images

Терпение ЕС подходит к концу, утверждают дипломаты стран блока, с которыми поговорила FT.

«Настрой все более решительный. Что мы за союз, если допускаем подобное поведение», — сказал один из них.

«Ставки высоки. Это уже шантаж», — добавил другой.