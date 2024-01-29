Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут уволить с должности, соответствующие договоренности были достигнуты на встрече с президентом Владимиром Зеленским, - пишет информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны.
СМИ утверждают, что генерал Валерий Залужный может быть отправлен в отставку
О вероятной отставке Залужного написало издание Украинская правда со ссылкой на свои источники, однако официального указа президента пока нет. Журналист Юрий Бутусов утверждает, что Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но «пока продолжаются консультации с иностранными партнерами».
В то же время, Министерство обороны Украины категорически опровергло эту информацию. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», - говорится в сообщении Минобороны.