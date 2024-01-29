СМИ утверждают, что генерал Валерий Залужный может быть отправлен в отставку

О вероятной отставке Залужного написало издание Украинская правда со ссылкой на свои источники, однако официального указа президента пока нет. Журналист Юрий Бутусов утверждает, что Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но «пока продолжаются консультации с иностранными партнерами».